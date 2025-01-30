Мандарины скоро подорожают: в чем причина роста цен

Стоимость мандарин в мире сейчас растет из-за того, что спрос на них довольно высокий, а предложение в странах-производителях недостаточное. Сейчас этот вид цитрусовых уже стоит на 50% дороже, чем в прошлом году.

Почему мандарины дорожают

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев рассказал, что сейчас в Украине диапазон оптовых цен на мандарины очень широкий – от 65 до 130 гривен за килограмм, в зависимости от качества, сорта и страны-производителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. При этом он напомнил, что в прошлом году эти фрукты в среднем стоили на 50% дешевле.

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Первая внешняя причина подорожания мандаринов – проблемы с урожаем в основных странах-производителях, которые являются поставщиками мандаринов в Украину, речь идет о Турции и Испании. В Испании была засуха, а в Турции – дожди. Такие погодные условия очень навредили урожаю, и поэтому уровни поставок мандаринов в другие страны, в томи числе и в нашу, снизились по сравнению с прошлым годом. То есть предложение уменьшилось, а остался более-менее стабильный спрос у покупателей в государствах, которые покупают испанские и турецкие мандарины, поэтому цены на этот фрукт выросли,

– говорит эксперт.

Хорев отметил, что на стоимость мандаринов в Украине также повлияло подорожание логистики и девальвация гривны.

Будут ли мандарины дешеветь

По словам эксперта, уже в ближайшее время – в течение месяца, будет завершаться сезон реализации мандаринов в странах-производителях, и это будет влиять на ситуацию на рынках стран, в которых эти фрукты потребляют. Поскольку в основных странах-производителях уменьшились объемы урожая, то, по его мнению, не стоит ожидать, что последние партии этих фруктов будут проданы дешевле.

Александр Хорев отмечает, что в Украине в сетях супермаркетов качественная продукция может даже подорожать, а вот фрукты, которые будут терять качество, могут продаваться по акционным ценам. Оптовые продавцы могут продавать дешевле продукцию среднего и низкого качества.