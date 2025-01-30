Чому мандарини дорожчають

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев розповів, що Зараз в Україні діапазон гуртових цін на мандарини дуже широкий – від 65 до 130 гривень за кілограм, залежно від якості, сорту та країни-виробника, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН. При цьому він нагадав, що торік ці фрукти в середньому коштували на 50% дешевше.

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Перша зовнішня причина здорожчання мандаринів – проблеми з врожаєм в основних країнах-виробниках, які є постачальниками мандаринів в Україну, йдеться про Туреччину та Іспанію. В Іспанії була посуха, а в Туреччині – дощі. Такі погодні умови дуже нашкодили врожаю, і через це рівні постачання мандаринів в інші країни, у томи числі і в нашу, знизились у порівнянні з минулим роком. Тобто пропозиція зменшилася, а лишився більш-менш стабільний попит у покупців у державах, які купують іспанські та турецькі мандарини, тому ціни на цей фрукт зросли,

– говорить експерт.

Хорев зазначив, що на вартість мандаринів в Україні також вплинуло здорожчання логістики та девальвація гривні.

Чи будуть мандарини дешевшати

За словами експерта, уже найближчим часом – упродовж місяця, буде завершуватися сезон реалізації мандаринів у країнах-виробниках, і це впливатиме на ситуацію на ринках країн, в яких ці фрукти споживають. Оскільки в основних країнах-виробниках зменшилися обсяги врожаю, то, на його думку, не варто очікувати, що останні партії цих фруктів будуть продані дешевше.

Олександр Хорев зазначає, що в Україні у мережах супермаркетів якісна продукція може навіть здорожчати, а от фрукти, які втрачатимуть якість, можуть продаватися за акційними цінами. Гуртові продавці можуть продавати дешевше продукцію середньої та низької якості.