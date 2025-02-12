В январе по всему миру подешевели все виды мяса кроме говядины

В январе среднее значение индекса цен на мясо ФАО составило 117,7 пункта. Это на 1,4% ниже декабрьского показателя, но на 8,1% выше, чем в январе 2024 года.

Какова причина удешевления мяса в мире

Тенденция по удешевлению мясной продукции обусловлена падением мировых цен на баранину, свинину и мясо птицы, передает 24 Канал со ссылкой на отчет ФАО. Это падение цен перевешивало рост котировок говядины.

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Из-за уменьшения спроса после новогодних праздников несколько подешевела баранина. Цены на свинину также снизились из-за падения котировок в Европейском Союзе, где в результате вспышки ящура в Германии некоторые ключевые страны-импортеры запретили импорт. Это стало причиной избыточного предложения и осложнилось затовариванием в результате закрытия скотобоен в период новогодних праздников.

В то же время несколько снизились цены на мясо птицы из-за достаточного предложения, особенно со стороны Бразилии, где благоприятные цены на корма подтолкнули рост производства.

Обратите внимание! Мировые цены на говядину, наоборот, выросли в условиях стабильно высокого импортного спроса на ключевых рынках.

ФАО отмечает, что большинство цен для расчета индекса цен на мясо ФАО было неизвестно на момент подсчета и опубликования. Поэтому стоимостное значение индекса цен на мясо ФАО за последние месяцы получено на основе сочетания прогнозируемых и фактических цен.