В Украине постепенно падает цена на молодой картофель

Цена за килограмм картофеля нового урожая неуклонно снижается на украинских рынках и в магазинах. Прежде всего на это влияет сезонный фактор и увеличение предложения.

Цены на картофель нового урожая падают

По мере увеличения предложения картофеля урожая 2025 года на рынке Украины цены на эту продукцию начинают снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Так, на данный момент производители готовы отгружать картофель нового урожая по 18 – 28 гривен за килограмм (43 – 67 центов за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Обратите внимание! Удешевление в этом сегменте, ключевые игроки рынка, связывают с увеличением предложения картофеля нового урожая из местных хозяйств. При этом, по их словам, избежать более резкого удешевления им удавалось за счет достаточно высокого спроса в сегменте ранней продукции.

Эксперты отмечают, что стоимость картофеля на украинском рынке на сегодня в среднем на 30% выше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Важно! В то же время большинство игроков рынка склонны считать, что цены на эту продукцию продолжат снижаться и на следующей неделе, поскольку предложение картофеля нового урожая с каждым днем будет увеличиваться.