24 июня, 12:12
Молодой картофель дешевеет: сколько стоит килограмм в магазине
Основні тези
- Цены на молодой картофель в Украине снизились, средняя стоимость составляет 51,49 гривны за килограмм.
- Стоимость в разных магазинах: Metro 36,30 гривны за килограмм, Novus 39,99 гривны за килограмм, Megamarket 32,90 гривны за килограмм, АТБ 27,89 гривны за килограмм, Varus 49,90 гривны за килограмм, Сильпо 52,50 гривны за килограмм.
Стоимость молодого картофеля постепенно снижается на рынках и в магазинах. Цены по сравнению с началом месяца ощутимо упали.
Какие цены на картофель в магазинах
Стоимость картофеля продолжает снижаться в магазинах Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Сезонный фактор помогает снижать цену за килограмм продукта в супермаркетах.
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Если в прошлом месяце, в мае, цены за килограмм достигали 89,15 гривны за килограмм, то сейчас средняя стоимость в магазинах составляет 51,49 гривны за килограмм.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на молодой картофель в популярных магазинах Украины:
Картофель молодой
- Metro 36,30 гривны за килограмм;
- Novus 39,99 гривны за килограмм;
- Megamarket 32,90 гривны за килограмм;
- АТБ 27,89 гривны за килограмм;
- Varus 49,90 гривны за килограмм;
- Сильпо 52,50 гривны за килограмм.