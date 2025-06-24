Молодой картофель дешевеет: сколько стоит килограмм в магазине

Стоимость молодого картофеля постепенно снижается на рынках и в магазинах. Цены по сравнению с началом месяца ощутимо упали.

Какие цены на картофель в магазинах

Стоимость картофеля продолжает снижаться в магазинах Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Сезонный фактор помогает снижать цену за килограмм продукта в супермаркетах.

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Если в прошлом месяце, в мае, цены за килограмм достигали 89,15 гривны за килограмм, то сейчас средняя стоимость в магазинах составляет 51,49 гривны за килограмм.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на молодой картофель в популярных магазинах Украины:

Картофель молодой