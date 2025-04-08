Мука дорожает перед Пасхой: какие цены за килограмм в магазинах
- Цена пшеничной муки высшего сорта в Украине выросла до 31,39 гривны за килограмм, в частности в сети Novus.
- В других супермаркетах, таких как Сильпо, Auchan, АТБ и Эпицентр, цена варьируется вокруг 26,80 гривны за килограмм.
Стоимость пшеничной муки ожидаемо пошла вверх перед Пасхой. Подорожание происходит несмотря на то, что прошлый месяц она несколько подешевела.
Какие цены на муку перед Пасхой
С середины прошлого года пшеничная мука высшего сорта, которую обычно используют при выпечке куличей, неуклонно дорожала, передает 24 Канал со ссылкой на данные аналитики УКАБ. Однако с середины февраля до середины марта мука резко подешевела.
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После резкого удешевления неотъемлемая составляющая кулича снова вернулся к подорожанию, в начале апреля достигнув средней цены в 25,5 гривны за килограмм. Сейчас же, согласно данным согласно данным "Минфина", цена на муку достигает 31,39 гривны и продолжает расти.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на муку в крупнейших сетях супермаркетов Украины:
Мука пшеничная "Хуторок", высший сорт, 1 килограмм
- Сильпо 26,89 гривны за килограмм;
- Auchan 26,80 гривны за килограмм;
- Novus 31,39 гривны за килограмм;
- АТБ 26,80 гривны за килограмм;
- Эпицентр 26,80 гривны за килограмм.