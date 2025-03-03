Украинские фермеры снижают стоимость огурцов: какие цены на рынке

Цены на тепличные огурцы на украинском рынке начали постепенно снижаться. Уменьшение стоимости наблюдается последнюю неделю как в оптовой, так и в розничной сферах.

Какая ситуация на рынке

По словам аналитиков, операторы рынка связывают эту ситуацию с увеличением предложения овощей нового оборота местных хозяйств, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. По состоянию на сегодня практически все стационарные тепличные комбинаты Украины начали реализацию этой продукции.

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В результате данных ценовых корректировок продажи огурцов на данный момент осуществляются в пределах 80 – 120 гривен за килограмм (1,93 – 2,89 доллара за килограмм), что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Обратите внимание! Еще одним решающим фактором снижения цен в этом сегменте стало сокращение спроса на тепличные огурцы. Оптовые компании и сети супермаркетов на этой неделе снизили объемы закупок местной продукции, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розницу.

Какие цены в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали цены в самых популярных супермаркетах Украины:

АТБ 109,89 гривны за килограмм;

109,89 гривны за килограмм; Сильпо 129 гривен за килограмм;

129 гривен за килограмм; Auchan 139 гривен за килограмм;

139 гривен за килограмм; METRO 139,90 гривны за килограмм.

Важно! Аналитики отмечают, что уже сегодня украинские тепличные комбинаты вынуждены предлагать огурцы в среднем на 20% дешевле, чем в конце февраля 2024 года. При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение местного огурца с каждым днем продолжает увеличиваться, а темпы сбыта данной продукции низкие.