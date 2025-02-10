Огурец сильно подорожал на украинских рынках: какие сейчас цены

В Украине в течение последней недели довольно сильно подорожали тепличные огурцы. Подобный рост цен является довольно типичным для этого времени года, однако, скачок все равно был довольно ощутимым.

Почему огурцы начали дорожать

На рынках Украины снова дорожают тепличные огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Эксперты утверждают, что повышение цен в этом сегменте участники рынка связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне относительно низкого предложения этой продукции.

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На сегодня тепличный огурец поступает в продажу по 80 – 120 гривен за килограмм (1,93 – 2,89 доллара за килограмм). Это в среднем на 23% дороже, чем неделей ранее.

Что еще повлияло на рост цен Еще одним поводом для подорожания тепличных огурцов послужило достаточно ограниченное предложение данной продукции на рынке. Так, на сегодняшний день основное предложение на украинском рынке составляет исключительно импортная продукция, поскольку украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым оборотом не ранее чем за середину текущего месяца.

В то же время, несмотря на подорожание тепличных огурцов, сейчас продукция в Украине предлагается к продаже в среднем на 12% дешевле, чем в начале февраля прошлого года.