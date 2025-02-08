Какой основной продукт продолжит дорожать

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина рассказала 24 Каналу, что в феврале будет наблюдаться подорожание продуктов из более дешевого сегмента, в частности хлеб может подорожать на 3-5%.

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Светлана Черемисина Ученая Института аграрной экономики Сырьевые составляющие для хлебопекарной отрасли продолжают дорожать. В течение декабря и января цена муки выросла на 3,7% и составила 19,93 гривны за килограмм, подсолнечное масло подорожало на 6,0%, до 72,73 гривны за килограмм. Цена сахара осталась относительно стабильной: подорожание составило лишь 0,1%, до 33,16 гривны за килограмм.

По данным Государственного комитета статистики Украины, с декабря 2024 года по январь 2025 года цены на хлеб выросли:

пшеничный из муки высшего сорта – на 1,8% до 51,91 гривны за килограмм;

– на 1,8% до 51,91 гривны за килограмм; пшеничный из муки первого сорта – на 3,0% до 42,52 гривны за килограмм;

– на 3,0% до 42,52 гривны за килограмм; ржаной – на 3,0% до 45,12 гривны за килограмм;

– на 3,0% до 45,12 гривны за килограмм; батон – на 3,1% до 27,78 гривны за пятьсот грамм.

Какими будут цены на крупы

Цены на крупы, вероятно, тоже будут продолжать расти. Цены на крупы разных видов могут увеличиться на 5 – 7%, рассказала Светлана Черемисина.

Ситуация ухудшается сложной ситуацией с энергоснабжением, подорожание топлива и поднятием налогов,

– сообщила Светлана Черемисина.

Только за период декабрь 2024 года – январь 2025 года:

цена гречки выросла на 5,4 %, до 35,19 гривны за килограмм;

выросла на 5,4 %, до 35,19 гривны за килограмм; пшеничные крупы подорожали на 5,0 %, до 20,18 гривны за килограмм;

подорожали на 5,0 %, до 20,18 гривны за килограмм; ячневые крупы – ,на 4,7 % (с 19,01 до 19 _COPY2 90 гривны за килограмм);

– ,на 4,7 % (с 19,01 до 19 _COPY2 90 гривны за килограмм); манные крупы – ,на 4,6 % (с 25,15 до 26 _COPY2 31 гривны за килограмм);

– ,на 4,6 % (с 25,15 до 26 _COPY2 31 гривны за килограмм); рис – на 0,8 %, до 56,11 гривны за килограмм.

– на 0,8 %, до 56,11 гривны за килограмм. пшено подорожало на 6 копеек (+0,2 %) – до 25,41 гривны за килограмм.

Подорожание овощей не обойти стороной

Ученая Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии 24 Канала отметила, что в феврале следует ожидать незначительное подорожание овощей – до 5%:

Из-за проблем хранения цены на капусту белокочанную могут вырасти до 50 гривен за килограмм, а на морковь – до 37 гривен за килограмм.

могут вырасти до 50 гривен за килограмм, а на морковь – до 37 гривен за килограмм. Цена на лук , вероятно, останется на уровне 18 гривен за килограмм.

, вероятно, останется на уровне 18 гривен за килограмм. Цена на картофель может вырасти на 3,7% по сравнению с январем, достигнув 36 гривен за килограмм.

Инна Сало Науковиця Института аграрной экономики На динамику цен на овощные существенно влияют факторы: оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо.

Вырастет ли стоимость мяса

Ученая Института аграрной экономики Наталья Копытец сообщила в комментарии 24 Каналу, что цены на мясо в феврале не вырастут, впрочем, всегда есть риск резких изменений цен.

Наталья Копытец Ученая Института аграрной экономики По состоянию на 28 января 2025 года, по сравнению с 28 января 2024 года, в продуктовых супермаркетах розничные цены на основные виды мяса – говядину, свинину и курятину – выросли в пределах от 0,8% до 16,9%.

В частности, цены на такие продукты составляли:

Говядина ребра – 175,45 гривны за килограмм (+9,0%)

– 175,45 гривны за килограмм (+9,0%) Говядина гуляш – 303,98 гривны за килограмм (+13,6%);

– 303,98 гривны за килограмм (+13,6%); Свинина грудинка грудинка – 177,30 гривны за килограмм (+4,6%);

– 177,30 гривны за килограмм (+4,6%); Свинина подчеревок – 181,50 гривны за килограмм (+5,7%);

– 181,50 гривны за килограмм (+5,7%); Свинина лопатка – 191,40 гривны за килограмм (+13,7%);

– 191,40 гривны за килограмм (+13,7%); Свинина ошеек – 265,55 гривны за килограмм (+16,9%);

– 265,55 гривны за килограмм (+16,9%); Куриная тушка – 85,60 гривны за килограмм (+0,8%);

– 85,60 гривны за килограмм (+0,8%); Куриное филе – 178,63 гривны за килограмм (+10,8%);

– 178,63 гривны за килограмм (+10,8%); Куриные бедра – 121,50 гривны за килограмм (+14,1%);

– 121,50 гривны за килограмм (+14,1%); Сало соленое – 253,84 гривны за килограмм (+4,5%).

Исключением стали куриные голени, которые за год подешевели на 10%, а также сало домашнее (-9,2%) и свиные ребра (-3,7%).