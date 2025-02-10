В Украине падают цены на некоторые овощи: какая ситуация на рынке

На украинском овощном рынке наблюдается заметный спад цен на популярные овощи. Так, стоимость всех овощей борщевого набора в той или иной степени снизились.

Как изменилась стоимость овощей

На прошлой неделе в Украине подешевели практически все овощи борщевого набора, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Из-за снижения качества корнеплодов, которые находятся на длительном хранении, также упали цены и на картофель.

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Аналитики отмечают, что картофель подешевел с 23 – 25 гривен за килограмм до 20 – 25. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сегменте репчатого лука. Овощ подешевел с 14 – 15 до 12 – 14 гривен за килограмм. Подешевели морковь с 28 – 32 гривен за килограмм до 25 – 18 и свекла – с 15 – 17 до 14 – 16 гривен за килограмм. Упала цена и на белокочанную капусту, которая подешевела с 37 – 10 до 35 – 38 гривен за килограмм.

В то же время пекинская капуста продавалась дороже, чем неделей ранее. Этот овощ отдавали по 55 – 60 гривен за килограмм, хотя раньше его можно было купить по 30 – 40. Также немного снизились цены на баклажан – с 180 – 200 до 170 – 180 гривен за килограмм.

Цены на фрукты в основном сохранились на уровне предыдущего периода.