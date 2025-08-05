Стоимость овощей на рынках Украины продолжила падать на прошлой неделе. Однако также были и некоторые исключения, связанные с погодными условиями.

Как изменились цены на овощи за прошедшую неделю?

В Украине на прошлой неделе продолжила дешеветь белокочанная капуста (с 17 – 22 до 15 – 20 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Также за неделю снизились цены на морковь (с 15 – 20 до 10 – 16 гривен за килограмм).

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В то же время несмотря на рост предложения, картофель подорожал (с 13 – 18 до 15 – 18 гривен за килограмм). Снова подешевел сладкий перец (с 50 – 120 до 40 – 65 гривен за килограмм) и выросли цены на томат (с 35 – 70 до 40 – 75 гривен за килограмм). Дороже, чем на прошлой неделе продавался огурец (с 15 – 50 до 22 – 50 гривен за килограмм).

Брокколи подешевели (с 55 – 65 до 35 – 65 гривен за килограмм), цена на цветную капусту также упала (с 45 – 55 до 25 – 50 гривен за килограмм), дешевел и баклажан (с 30 – 40 до 18 – 35 гривен за килограмм). Продолжают снижаться цены на сахарную кукурузу (с 16 – 23 до 10 – 20 гривен за початок).

Важно! А вот цены на чеснок растут (с 60 – 130 до 80 – 140 гривен за килограмм), даром что начался старт его уборки. В сегменте зелени подорожали петрушка, укроп и салат и снизились цены на зеленый лук (с 70 – 150 до 60 – 135 гривен за килограмм).