Як змінилися ціни на овочі за минулий тиждень?

В Україні минулого тижня продовжила дешевшати білокачанна капуста (з 17 – 22 до 15 – 20 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Також за тиждень знизились ціни на моркву (з 15 – 20 до 10 – 16 гривень за кілограм).

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Водночас попри зростання пропозиції, картопля подорожчала (з 13 – 18 до 15 – 18 гривень за кілограм). Знов подешевшав солодкий перець (з 50 – 120 до 40 – 65 гривень за кілограм) та зросли ціни на томат (з 35 – 70 до 40 – 75 гривень за кілограм). Дорожче, ніж минулого тижня продавався огірок (з 15 – 50 до 22 – 50 гривень за кілограм).

Броколі подешевшали (з 55 – 65 до 35 – 65 гривень за кілограм), ціна на цвітну капусту також впала (з 45 – 55 до 25 – 50 гривень за кілограм), дешевшав і баклажан (з 30 – 40 до 18 – 35 гривень за кілограм). Продовжують знижуватись ціни на цукрову кукурудзу (з 16 – 23 до 10 – 20 гривень за качан).

Важливо! А ось ціни на часник зростають (з 60 – 130 до 80 – 140 гривень за кілограм), дарма що почався старт його збирання. У сегменті зелені подорожчали петрушка, кріп та салат та знизилися ціни на зелену цибулю (з 70 – 150 до 60 – 135 гривень за кілограм).