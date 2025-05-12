Ранние овощи дешевеют: как изменились цены на рынке за неделю

На украинском плодоовощном рынке на прошлой неделе цены в основном падали. Этому поспособствовало сезонное увеличение предложения со стороны отечественных тепличных хозяйств.

Какие овощи и фрукты подешевели за неделю

На прошлой неделе в Украине дешевели ранние овощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Также дешевле, чем неделей ранее, продавались прошлогодняя картофель (подешевел с 16 – 25 до 15 – 24 гривен за килограмм) и морковь (подешевела с 30 – 50 до 30 – 38 гривен за килограмм).

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В то же время на фоне заметного сокращения предложения начала дорожать лук (с 14 – 18 до 20 – 26 гривен за килограмм). Прохладная погода сказалась на объемах выборки огурца из местных тепличных комбинатов, в результате цены на него начали расти (с 25 – 50 до 50 – 75 гривен за килограмм). Вместе с этим подорожали томаты (с 70 – 95 до 60 – 105 гривен за килограмм) и сладкий перец (с 95 – 110 до 120 – 124 гривен за килограмм).

Продолжают снижаться цены на редис (с 23 – 25 до 20 – 25 гривен за килограмм). Пекинская капуста подорожала (с 30 – 35 до 35 – 45 гривен за килограмм), а цветная подешевела (с 110 – 120 до 60 – 70 гривен за килограмм). В сегменте зелени выросли цены на зеленый лук (с 90 – 95 до 90 – 100 гривен за килограмм), петрушку (с 170 – 200 до 180 – 200 гривен за килограмм) и салат (с 30 – 40 до 40 – 50 гривен за килограмм), при этом подешевел укроп (с 160 – 170 до 120 – 160 гривен за килограмм).

Вследствие роста предложения расширился диапазон цен на спаржу (с 270 – 300 до 200 – 350 гривен за килограмм).

Обратите внимание! По мере уменьшения предложения яблока цены на него продолжают расти, достигнув на прошлой неделе уровня 50 гривен за килограмм. Также дороже стал продаваться лимон (цена выросла с 80 – 90 до 80 – 120 гривен за килограмм). Апельсин подешевел (с 95 – 20 до 65 – 120 гривен за килограмм), а диапазон цен на киви расширился (с 110 – 190 до 105 – 240 гривен за килограмм).