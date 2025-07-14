В Украине подорожал борщ: как изменились цены на овощи и фрукты за неделю

На украинском плодоовощном рынке продолжают снижаться цены на овощи. В то же время фрукты не спешат дешеветь, и даже наоборот – наращивают цену.

Как изменились цены на овощи за неделю?

В Украине продолжают дешеветь овощи борщевого набора, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику EastFruit. Исключение составила лишь белокочанная капуста, подорожавшая (с 15 – 20 до 17 – 20 гривен за килограмм), предложение которой все еще продолжает оставаться ограниченным.

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Дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался томат (с 30 – 60 до 30 – 50 гривен за килограмм). При этом цены на огурец (с 15 – 30 до 23 – 30 гривен за килограмм) и кабачок (с 15 – 18 до 15 – 20 гривен за килограмм) несколько выросли.

Обратите внимание! На фоне роста предложения начали снижаться цены на баклажан (с 90 – 105 до 70 – 100 гривен за килограмм). Также подешевели пекинская (с 15 – 25 до 12 – 25 гривен за килограмм) и цветная капуста (с 15 – 30 до 10 – 30 гривен за килограмм). Продолжали снижаться цены на чеснок (с 80 – 150 до 70 – 130 гривен за килограмм).

В то же время стоимость зеленого лука (с 70 – 90 до 70 – 110 гривен за килограмм) и петрушки (с 60 – 65 до 60 – 100 гривен за килограмм) увеличилась.

Фруктово-ягодный сегмент отметился очередным ростом цен на землянику садовую (с 100 – 170 до 100 – 130 гривен за килограмм) и черешню (с 150 – 200 до 150 – 160 гривен за килограмм). Также подорожали вишня (с 105 – 120 до 105 – 150 гривен за килограмм) и черная смородина (с 130 – 150 до 130 – 160 гривен за килограмм).

Важно! Рост предложения малины для нового рынка привело к снижению цен (с 200 – 300 до 160 – 250 гривен за килограмм). По той же причине подешевел арбуз (с 20 – 32 до 16 – 22 гривен за килограмм). А вот малина для заморозки продолжает быстро дорожать. Сузился разброс цен на смородину, а груша подешевела (с 85 – 90 до 80 – 85 гривен за килограмм).