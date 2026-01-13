Стоимость овощей в Украине в основном росла: как изменились цены за 3 недели

В начале года овощи в Украине в основном подорожали: из-за сокращения предложения выросли цены на капусту и лук, а повышенный спрос поддержал подорожание тепличной продукции и зелени. В то же время во фруктовом сегменте цены двигались разнонаправленно - яблоки и груши подешевели, тогда как виноград и мандарины выросли в цене.

Какие овощи подорожали с декабря прошлого года?

Цены на овощи в Украине в начале этого года преимущественно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Сокращение предложения продукции невысокого качества привело к росту цен на белокочанную капусту (с 6 – 10 до 8 – 10 гривен за килограмм) и лук (с 4 – 9 до 7 – 9 гривен за килограмм).

На фоне повышенного спроса дорожали тепличные овощи. Дороже, чем в конце прошлого года, продавались брокколи (с 70 – 90 до 110 – 170 гривен за килограмм), цветная (с 25 – 35 до 35 – 45 гривен за килограмм) и пекинская капуста (с 16 – 20 до 20 – 25 гривен за килограмм). Повысились цены на редиску (с 25 – 40 до 70 – 80 гривен за килограмм) и зелень.

Единственной позицией, что подешевела, стала синяя капуста, стоимость которой снизились на фоне растущего предложения (с 20 – 30 до 20 – 25 гривен за килограмм).

Как изменились цены на фрукты?

Цены во фруктовом сегменте изменились разнонаправленно. Яблоко (с 20 – 40 до 17 – 35 гривен за килограмм) и груша (с 25 – 65 до 25 – 55 гривен за килограмм) подешевели, а виноград подорожал (с 60 – 80 до 70 – 130 гривен за килограмм).

Цены на авокадо снизились (с 65 – 120 до 60 – 115 гривен за килограмм), а мандарин выросли (с 65 – 100 до 75 – 185 гривен за килограмм). Диапазон цен на гранат расширился, а апельсин сократился.

Цены на капусту в Украине снова начали расти