Овощи продолжают дорожать: как цены изменились за неделю

Большинство овощей в Украине продолжают дорожать. Однако, на плодоовощных рынках есть и некоторые исключения, в частности, среди фруктов.

Как изменились цены на плодоовощном рынке Украины

На прошлой неделе цены на продукты в Украине в основном росли, передает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. После непродолжительного периода стабильности снова начали расти отпускные цены на картофель.

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Аналитики отмечают, что верхняя ценовая граница на этот овощ поднялась с 23 до 26 гривен. Резкое сокращение запасов качественной продукции привело к подорожанию белокочанной капусты с 33 – 35 гривен за килограмм до 35 – 38 и моркови – с 23 – 30 гривен за килограмм до 25 – 32.

При этом наметилась тенденция к снижению отпускных цен на тепличные огурцы, хотя предложение овоща у местных тепличных комплексов весьма ограничено. Овощ подешевел с 120 – 160 гривен за килограмм до 95 – 145. Также дешевле, чем неделей ранее, продавался сладкий перец. Цены упали с 145 – 170 гривен за килограмм до 140 – 145.

В то же время цветная капуста подорожала с 130 – 140 гривен за килограмм до 140 – 145, а брокколи продавалась дешевле – 130 – 145 гривен за килограмм, хотя неделей ранее цены были на уровне 145 – 150 гривен за килограмм.

Что с ценами на зелень и фрукты

В сегменте зелени цены преимущественно росли. Так, укроп, петрушка и салат подорожали до 250 гривен за килограмм. Исключение составлял лишь зеленый лук, который подешевел с 130 – 150 гривен за килограмм до 70 – 140.

Во фруктовом сегменте цены на яблоко, снизившиеся неделей ранее, вернулись на прежний уровень – до 23 – 35 гривен за килограмм. Поднялись цены и на груши – с 40 – 80 до 65 – 95 гривен за килограмм. Киви подешевел со 100 – 120 гривен за килограмм до 95 – 105.