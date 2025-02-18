Овощи продолжают стремительно дешеветь: какая ситуация на рынке Украины

Цены на различные овощи и фрукты достаточно заметно изменились за прошедшую неделю. Так, большинство овощей продолжило стремительно дешеветь, а цены на фрукты менялись довольно разнопланово в зависимости от позиции.

Как изменились цены на овощи

На прошлой неделе в Украине изменения цен произошли лишь по некоторым позициям овощей и зелени, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Запасы импортного томата на складах заставили продавцов снизить цены.

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Аналитики отметили, что помидоры подешевели с 85 – 90 до 75 – 80 гривен за килограмм. Также дешевле, чем неделей ранее, продавался сладкий перец – нижняя ценовая граница упала со 140 до 135 гривен за килограмм.

В то же время цены на огурцы продолжили расти вторую неделю подряд. Если раньше популярный салатный овощ отдавали по 85 – 140 гривен за килограмм, то теперь 95 – 140.

Укроп и петрушка подешевели – верхняя ценовая граница упала с 300 гривен за килограмм до 250, а цена на зеленый лук выросла – нижняя ценовая граница подскочила с 80 до 100 гривен за килограмм.

Как изменились цены на фрукты

Что касается фруктов, то цены изменились разнонаправленно. Ухудшение качества яблок в хранилищах активизировало продажи, но на фоне низкого спроса это привело к снижению цен. Так, верхняя ценовая граница снизилась с 35 до 30 гривен за килограмм. В то же время ограниченное предложение винограда позволило продавцам повысить цены с 165 – 180 до 180 – 250 гривен за килограмм.

Кроме того, подорожал мандарин с 55 – 125 до 60 – 145 гривен за килограмм. Также выросла стоимость киви. Цены поднялись со 100 – 105 до 105 – 270 гривен за килограмм.