Подсолнечник дорожает быстрее масла: рынок переработки под давлением

Мировой рынок растительных масел начал восстанавливаться после предыдущего спада, однако спрос остается нестабильным. В Украине ситуация осложняется тем, что сырье дорожает быстрее готовой продукции.

Восстановление рынка масел и ценовой дисбаланс

В течение последней недели мировой рынок растительных масел перешел в фазу восстановления после коррекции, сообщают Spike Brokers. В то же время активность покупателей остается неравномерной, что создает дополнительную неопределенность для трейдеров и переработчиков.

Смотрите также 364 тонны подсолнечника из радиоактивной зоны: прокуратура завершила расследование

На этом фоне в Украине продолжают дорожать семена подсолнечника. За неделю его стоимость выросла на 9 долларов США за тонну и достигла 744 долларов США за тонну на условиях CPT.

Несмотря на рост цен на масло, соотношение между стоимостью сырья и готового продукта не улучшается. Это означает, что переработка остается под давлением, поскольку маржинальность в отрасли снижается.

Экспорт смещается, но риски остаются

В апреле экспортная структура начала меняться в пользу подсолнечного масла, объемы которого достигли 332 тысяч тонн. Основными направлениями поставок стали Турция, Испания и Италия.

В то же время сегмент шрота, объем которого составил 258 тысяч тонн, остается сильно зависимым от одного ключевого покупателя – Китая, на который приходится 149 тысяч тонн экспорта. Такая концентрация повышает риски для рынка в случае изменений спроса.

Обратите внимание! В целом, даже несмотря на восстановление масличного сегмента, внутренний рынок функционирует в условиях дисбаланса: сырье дорожает быстрее конечной продукции, что затрудняет работу перерабатывающих предприятий.

Украина больше зарабатывает на масле: какие страны стали главными импортерами

Ключевым продуктом экспорта остается подсолнечное масло: его экспорт превысил 3,16 миллиона тонн, а выручка приблизилась к 4 миллиардам долларов США. При этом стоимость выросла на 12%, хотя объемы поставок уменьшились более чем на 10%.

Украина увеличила доходы от экспорта растительных масел до 4,94 миллиарда долларов США, несмотря на сокращение физических объемов на 1,6%.

Ключевые импортеры подсолнечного масла – Индия, Испания, Нидерланды, Италия и Франция, а экспорт рапсового и соевого масла активно растет.

Также значительные объемы экспорта направляются в Египет и Ирак.