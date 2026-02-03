Рынок подсолнечника оживился: цены растут на фоне активного спроса переработчиков

В Украине активизировался рынок подсолнечника – за неделю цены на условиях CPT-порт повысились до 689 долларов США за тонну. Рост поддерживает усиленный внутренний спрос со стороны перерабатывающих предприятий.

Рынок подсолнечника оживился

Цены на подсолнечник на условиях CPT-порт выросли до 689 долларов США за тонну, прибавив 4 доллара США за тонну за неделю сообщают специалисты Spike Brokers. Аналитики рынка связали динамику с активными закупками сырья ведущими переработчиками на февраль.

В то же время экспортное направление остается практически без движения. За 29 дней января экспорт семян подсолнечника не превысил 6 тысяч тонн, что объясняется высоким внутренним потреблением и привлекательными ценами переработки.

Рынок подсолнечного масла сохраняет стабильность. Спрос со стороны Европейского Союза остается высоким, а портовая логистика работает ритмично. По итогам января экспорт масла приближается к 400 тысяч тонн, хотя объемы перевалки через порты несколько сократились из-за снижения активности и частичной переориентации трейдеров на сухопутные маршруты.

На мировом рынке цены на подсолнечное масло существенно не изменились. На условиях FOB шести портов Европейского Союза мартовский контракт удерживается на уровне около 1 485 долларов США за тонну. Это поддерживает экспортную привлекательность продукции, однако сдерживает дальнейший рост внутренних цен из-за ограниченной маржи. Переработка остается на высоком уровне, хотя спред между подсолнечным маслом, соей и рапсом постепенно сужается.

