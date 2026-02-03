Ринок соняшника пожвавився: ціни ростуть на тлі активного попиту переробників

В Україні активізувався ринок соняшника – за тиждень ціни на умовах CPT-порт підвищилися до 689 доларів США за тонну. Зростання підтримує посилений внутрішній попит з боку переробних підприємств.

Ринок соняшника пожвавився

Ціни на соняшник на умовах CPT-порт зросли до 689 доларів США за тонну, додавши 4 долари США за тонну за тиждень повідомляють фахівці Spike Brokers. Аналітики ринку пов'язали динаміку з активними закупівлями сировини провідними переробниками на лютий.

Читайте також Експорт зерна з України зростає: що здебільшого продається за кордон

Водночас експортний напрямок залишається практично без руху. За 29 днів січня експорт насіння соняшника не перевищив 6 тисяч тонн, що пояснюється високим внутрішнім споживанням і привабливими цінами перероблювання.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Ринок соняшникової олії зберігає стабільність. Попит з боку Європейського Союзу залишається високим, а портова логістика працює ритмічно. За підсумками січня експорт олії наближається до 400 тисяч тонн, хоча обсяги перевалки через порти дещо скоротилися через зниження активності та часткову переорієнтацію трейдерів на сухопутні маршрути.

На світовому ринку ціни на соняшникову олію суттєво не змінилися. На умовах FOB шести портів Європейського Союзу березневий контракт утримується на рівні близько 1 485 доларів США за тонну. Це підтримує експортну привабливість продукції, однак стримує подальше зростання внутрішніх цін через обмежену маржу. Переробка залишається на високому рівні, хоча спред між соняшниковою олією, соєю та ріпаком поступово звужується.

Ціни на соняшник в Україні пішли вниз: переробники зменшують закупівлі