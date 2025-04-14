Какие цены на пасхальные продукты сейчас в магазинах
- Самыми дорогими остаются мясные продукты и молочные изделия, а цены на овощи, такие как помидоры и огурцы, несколько снизились из-за увеличения импорта.
- Прогнозы от Института аграрной экономики указывают на стабильность цен на сало, но высокие цены на твердые и мягкие сыры, сливочное масло и мясные продукты.
Обычно стоимость корзины праздничных продуктов в магазинах растет с приближением к самим праздникам. Пасха не стала исключением, ведь некоторые продукты действительно сейчас дорожают.
Какие цены на пасхальные продукты будут перед праздником
Аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса" говорят, что за две недели до Пасхи наблюдается снижение цен только на бакалею, сообщает 24 Канал. Зато молочная продукция, курятина и большинство овощей дорожают.
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В УКАБ подсчитали, что цены на продукты к Пасхе могут быть такие:
- Больше всего подорожало, как один из продуктов для выпекания кулича, масло – на 71%. Теперь его цена в среднем составляет 121 гривну за 200 граммов.
- Традиционный для запекания свиной ошеек прибавил на 2% в цене за месяц и стоит на 20% больше, чем в прошлом году – 275 гривен за килограмм.
- Сало остается стабильным – 239 гривен за килограмм.
- Твердый сыр, который часто кладут в корзину, вырос в цене на 5% за месяц и на 21% за год – стоит 595 гривен за килограмм.
Обратите внимание! Цены на помидоры и огурцы за последний месяц несколько снизились из-за увеличения импорта и отечественного предложения, но если сравнивать с ценами в прошлом году, то овощи подорожали на 12 – 25%. Перед праздниками цена за килограмм может колебаться также, но несущественно.
Какие прогнозы по ценам дает Институт аграрной экономики
Зато в Институте аграрной экономики проанализировали цены на таком уровне:
- Самыми дорогими составляющими корзины останутся мясные продукты: домашняя колбаса – 212,50 гривны за 500 граммов, буженина – 303 гривны за полкило, но стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года – 500 граммов будет стоить до 123 гривен.
- Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (500 граммов) – 287,50 гривен.
- Сливочное масло (500 граммов) будет стоить 276,50 гривны, а мягкий сыр (500 граммов) обойдется в 120 гривен.
- Цена на тепличные томаты этого весеннего сезона обойдется в 129 – 189 гривен за килограмм, а огурцы тепличные – в 115 – 210 гривны за килограмм.
- А цена на яблоки составляет на сегодня в среднем 17,20 гривен за 500 граммов.
- За бутылку церковного вина "Кагор" придется заплатить в среднем 165 гривны (140 – 190 гривен за бутылку).
- Цена хрена (200 граммов) составит 27,50 гривны и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих.
- Также символической является стоимость соли (150 – 200 граммов) – 7,47 гривны.