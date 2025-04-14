Які ціни на великодні продукти будуть перед святом
Аналітики "Українського клубу аграрного бізнесу" говорять, що за два тижні до Великодня спостерігається зниження цін лише на бакалію, повідомляє 24 Канал. Натомість молочна продукція, курятина та більшість овочів дорожчають.
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В УКАБ підрахували, що ціни на продукти до Великодня можуть бути такі:
- Найбільше подорожчало, як один із продуктів для випікання паски, масло – на 71%. Тепер його ціна в середньому складає 121 гривню за 200 грамів.
- Традиційний для запікання свинячий ошийок додав на 2% в ціні за місяць й коштує на 20% більше, ніж торік – 275 гривень за кілограм.
- Сало залишається стабільним – 239 гривень за кілограм.
- Твердий сир, який часто кладуть у кошик, зріс у ціні на 5% за місяць і на 21% за рік – вартує 595 гривень за кілограм.
Зверніть увагу! Ціни на помідори та огірки за останній місяць дещо знизилися через збільшення імпорту та вітчизняної пропозиції, але якщо порівнювати з цінами торік, то овочі подорожчали на 12 – 25%. Перед святами ціна за кілограм може коливатися також, але несуттєво.
Які прогнози щодо цін дає Інститут аграрної економіки
Натомість в Інституті аграрної економіки проаналізували ціни на такому рівні:
- Найдорожчими складниками кошика залишаться м'ясні продукти: домашня ковбаса – 212,50 гривні за 500 грамів, буженина – 303 гривні за пів кіло, але вартість сала залишилась практично на рівні минулого року – 500 грамів коштуватиме до 123 гривень.
- Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (500 грамів) – 287,50 гривні.
- Вершкове масло (500 грамів) коштуватиме 276,50 гривні, а м'який сир (500 грамів) обійдеться у 120 гривень.
- Ціна на тепличні томати цього весняного сезону обійдеться в 129 – 189 гривень за кілограм, а огірки тепличні – в 115 – 210 гривні за кілограм.
- А ціна на яблука становить на сьогодні в середньому 17,20 гривні за 500 грамів.
- За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 165 гривні (140 – 190 гривень за пляшку).
- Ціна хрону (200 грамів) становитиме 27,50 гривні і залежатиме від виробника і смакових складників.
- Також символічною є вартість солі (150 – 200 грамів) – 7,47 гривні.