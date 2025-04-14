Какие цены на пасхальные продукты будут перед праздником

Аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса" говорят, что за две недели до Пасхи наблюдается снижение цен только на бакалею, сообщает 24 Канал. Зато молочная продукция, курятина и большинство овощей дорожают.

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В УКАБ подсчитали, что цены на продукты к Пасхе могут быть такие:

Больше всего подорожало, как один из продуктов для выпекания кулича, масло – на 71%. Теперь его цена в среднем составляет 121 гривну за 200 граммов.

– на 71%. Теперь его цена в среднем составляет 121 гривну за 200 граммов. Традиционный для запекания свиной ошеек прибавил на 2% в цене за месяц и стоит на 20% больше, чем в прошлом году – 275 гривен за килограмм.

прибавил на 2% в цене за месяц и стоит на 20% больше, чем в прошлом году – 275 гривен за килограмм. Сало остается стабильным – 239 гривен за килограмм.

остается стабильным – 239 гривен за килограмм. Твердый сыр, который часто кладут в корзину, вырос в цене на 5% за месяц и на 21% за год – стоит 595 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Цены на помидоры и огурцы за последний месяц несколько снизились из-за увеличения импорта и отечественного предложения, но если сравнивать с ценами в прошлом году, то овощи подорожали на 12 – 25%. Перед праздниками цена за килограмм может колебаться также, но несущественно.

Какие прогнозы по ценам дает Институт аграрной экономики

Зато в Институте аграрной экономики проанализировали цены на таком уровне: