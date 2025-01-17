За 2024 год больше всего подорожали овощи борщевого набора, – Гетманцев
В течение прошлого года большинство овощей довольно сильно подорожали, особенно "досталось" борщевому набору. Однако, некоторые продукты также подешевели в течение 2024 года, хотя и довольно не значительно.
Какие продукты подорожали, а что подешевело
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в 2024 году больше всего подорожали овощи борщевого набора, подешевели – свинина и сало, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.
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По словам чиновника, по корзине из 54 товаров и услуг, ценовую динамику которых отслеживает Госстат, в 2024 году наибольшими темпами подорожали:
- капуста (+204%, здесь и далее до декабря 2023 года);
- морковь (+150%);
- картофель (+96,6%);
- яблоки (+71,9%);
- свекла (+71,3%);
- масло сливочное (+40%);
- антибиотики импортные (+25,9%);
- мука пшеничная (+25,7%);
- сметана (+25,5%);
- сигареты с фильтром (+25,1%).
В то же время, в 2024 году были товары, которые подешевели:
- свинина (-4,6%);
- пшено (-4,4%);
- сало (-4,2%);
- водка (-1,6%);
- дизельное топливо (-0,8%);
- сахар (-0,4%).
По сельскохозяйственным культурам многое зависит от урожая и погодных условий (которые были хуже в прошлом году), мощностей для хранения, качества посевного материала, возможностей и ценовых условий для экспорта/импорта и других факторов, которые по году играли в целом в "минус",
– отметил Гетманцев.
По мясу чиновник говорит, что по данным профильных ассоциаций, несмотря на рост стоимости кормов, производители свинины и сала наоборот были вынуждены несколько уменьшать цены из-за сокращения внутреннего спроса на свою продукцию. Тогда как возможности для экспорта, в отличие от курятины, здесь ограничены.
В то же время, фундаментальными про-инфляционными факторами, что влияли на большую часть потребительских товаров и услуг, оставались рост расходов на энергопотребление, оплату труда, а также эффекты от ослабления курса гривны,
– отметил Гетманцев.
Важно! Также он отметил, что все это вместе привело в 2024 году к ускорению инфляции в целом (с 5,1% на конец 2023 года до 12% на конец 2024 года). По отдельным же позициям, в частности, борщевого набора привело к галопирующему росту цен. В целом чиновник допустил что, по оценкам НБУ, можно рассчитывать на замедление инфляции начиная со второй половины этого года.