За 2024 год больше всего подорожали овощи борщевого набора, – Гетманцев

В течение прошлого года большинство овощей довольно сильно подорожали, особенно "досталось" борщевому набору. Однако, некоторые продукты также подешевели в течение 2024 года, хотя и довольно не значительно.

Какие продукты подорожали, а что подешевело

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в 2024 году больше всего подорожали овощи борщевого набора, подешевели – свинина и сало, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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По словам чиновника, по корзине из 54 товаров и услуг, ценовую динамику которых отслеживает Госстат, в 2024 году наибольшими темпами подорожали:

капуста (+204%, здесь и далее до декабря 2023 года);

(+204%, здесь и далее до декабря 2023 года); морковь (+150%);

(+150%); картофель (+96,6%);

(+96,6%); яблоки (+71,9%);

(+71,9%); свекла (+71,3%);

(+71,3%); масло сливочное (+40%);

(+40%); антибиотики импортные (+25,9%);

(+25,9%); мука пшеничная (+25,7%);

(+25,7%); сметана (+25,5%);

(+25,5%); сигареты с фильтром (+25,1%).

В то же время, в 2024 году были товары, которые подешевели:

свинина (-4,6%);

(-4,6%); пшено (-4,4%);

(-4,4%); сало (-4,2%);

(-4,2%); водка (-1,6%);

(-1,6%); дизельное топливо (-0,8%);

(-0,8%); сахар (-0,4%).

По сельскохозяйственным культурам многое зависит от урожая и погодных условий (которые были хуже в прошлом году), мощностей для хранения, качества посевного материала, возможностей и ценовых условий для экспорта/импорта и других факторов, которые по году играли в целом в "минус",

– отметил Гетманцев.

По мясу чиновник говорит, что по данным профильных ассоциаций, несмотря на рост стоимости кормов, производители свинины и сала наоборот были вынуждены несколько уменьшать цены из-за сокращения внутреннего спроса на свою продукцию. Тогда как возможности для экспорта, в отличие от курятины, здесь ограничены.

В то же время, фундаментальными про-инфляционными факторами, что влияли на большую часть потребительских товаров и услуг, оставались рост расходов на энергопотребление, оплату труда, а также эффекты от ослабления курса гривны,

– отметил Гетманцев.

Важно! Также он отметил, что все это вместе привело в 2024 году к ускорению инфляции в целом (с 5,1% на конец 2023 года до 12% на конец 2024 года). По отдельным же позициям, в частности, борщевого набора привело к галопирующему росту цен. В целом чиновник допустил что, по оценкам НБУ, можно рассчитывать на замедление инфляции начиная со второй половины этого года.