Украинская капуста возвращается на рынок и сразу обваливает цены на импорт

В Украине стартовал сезон продажи ранней белокочанной капусты, но в этом году он задержался из-за холодной весны. В то же время цены на первые партии существенно ниже, чем в прошлом году.

Сезон стартовал с задержкой, но с более низкими ценами

Первые небольшие партии ранней белокочанной капусты уже поступили на украинский рынок, сообщает EastFruit. В этом году сезон начался примерно на две недели позже, чем в 2025 году, причиной стала затяжная и прохладная весна, которая замедлила развитие овощей в хозяйствах.

Несмотря на это, цены на новый урожай оказались значительно ниже. Сейчас капуста реализуется в пределах 30–38 гривен за килограмм, что в среднем на 39% дешевле, чем на старте сезона прошлого года. Такая динамика свидетельствует о более сдержанный спрос или лучшее предложение на рынке.

Импорт теряет позиции из-за появления украинской продукции

Параллельно на рынке еще присутствует импортная ранняя капуста, в частности из Северной Македонии. Однако с появлением украинской продукции ее цены начали быстро снижаться.

По состоянию на сейчас импортная капуста продается в среднем по 40 гривен за килограмм. Выход местного урожая постепенно вытесняет иностранную продукцию, формируя конкурентные условия и способствуя дальнейшей стабилизации цен на внутреннем рынке.

Сейчас цены на раннюю капусту в супермаркетах, по данным "Минфина", установились на таком уровне:

Auchan 69,90 гривны за килограмм;

Megamarket 85,50 гривны за килограмм;

АТБ 63,95 гривны за килограмм;

Сильпо 64,90 гривны за килограмм.

