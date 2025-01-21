Мировые цены на сахар упали до трехлетнего минимума из-за экспорта из Индии

20 января цены на сахар на мировых товарных биржах упали до минимального уровня за более чем 3 года. Обвал цен произошел на фоне того, что Индия (второй по объемам производитель в мире) позволит экспорт 1 миллиона метрических тонн сахара до конца сентября.

Индия обвалила цены на сахар

Нью-Дели намерен разрешить экспорт, чтобы поддержать сахарные заводы и поднять местные цены, которые оказались под давлением в последние месяцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Хотя в течение нескольких недель существовали предположения, что экспорт будет разрешен, решение удивило некоторых трейдеров, поскольку ожидается, что в этом сезоне производство впервые за восемь лет окажется ниже уровня потребления.

Эта новость, вероятно, продолжит давить на мировые цены,

– рассказал глава отдела товарных стратегий ING Уоррен Паттерсон.

Фьючерсы на белый сахар на бирже ICE, что используются как мировой эталон, ранее достигли отметки 470,20 долларов за тонну, что является самым низким показателем с сентября 2021 года. Позже они снизились на 0,9% до 474,30 доллара, доведя потери за год до более чем 5%.

Производство сахара в Индии может упасть до 27 миллионов тонн с 32 миллионов тонн в прошлом году, что ниже годового потребления в более чем 29 миллионов тонн.

Обратите внимание! Давление на цены на сахар также оказывали опасения, что Таиланд может иметь больше товара для продажи из-за прекращения экспорта сиропа в Китай.