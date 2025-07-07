Стоимость шоколада в Великобритании достигла рекордных значений в Великобритании

Мировые цены на шоколад уже несколько лет неуклонно растут. Однако в Великобритании цена на этот продукт установила исторический рекорд.

Почему шоколад так сильно подорожал

Шоколад в Великобритании в мае 2025 года дорожал самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений (на 17,7% с 2016 года), сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Сильное подорожание стало возможным, поскольку общая стоимость пищевых продуктов продолжала расти.

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Обратите внимание! В издании отмечают, что цены на продукты питания в королевстве растут три месяца подряд, в частности увеличение в мае 2025 года на 4,4% стало самым высоким показателем с февраля прошлого года. Основной уровень инфляции оставался на отметке 3,4% за год до мая, что является самым высоким показателем за более чем год.

Заместитель главного экономиста Capital Economics Рут Грегори предположила, что это повышение "является предварительным признаком того, что бизнес переносит большую часть апрельского роста взносов в национальный фонд страхования на цены продажи". Цены на шоколад также выросли из-за того, что плохая погода в регионах, где выращивают какао, таких как Гана и Кот-д'Ивуар, повлияла на урожаи.

Важно! По словам руководителя отдела сельского хозяйства компании Marex Джонатана Паркмана, эти две страны производят более половины всего какао в мире.