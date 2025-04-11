Сливочное масло несколько подешевело перед Пасхой: какие цены в магазинах
- Перед Пасхой цена на сливочное масло снизилась на 6 гривен, средняя стоимость пачки масла 72,5% жирности теперь составляет 117,25 гривен.
- Цены на масло Яготинское, Галичина и Ферма в разных сетях колеблются от 100 до 139 гривен за 180 граммов.
Масло, которое дорожает уже полгода, перед Пасхой сбросило несколько гривен от цены. Однако удешевление никак нельзя назвать существенным.
Какие цены на масло перед Пасхой
Вместе с молоком подешевел и еще один ключевой ингредиент паски – сливочное масло, передает 24 Канал со ссылкой на данные аналитики УКАБ. Сливочное масло начало дорожать еще в начале октября прошлого года и незначительно дешевело только перед новогодними праздниками.
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Сейчас средняя стоимость сливочного масла снизилась примерно на 6 гривен по сравнению с началом текущего месяца. Если в начале апреля средняя стоимость пачки масла на 180 граммов с 72,5% жирности составляла 123 гривны, то сейчас, согласно анализу рынка "Минфина" пачка стоит 117,25 гривны.
Аналитики УКАБ исследовали цены на сливочное масло жирностью 72,5% в крупных продуктовых сетях Украины:
Масло Яготинское, 180 граммов
- АТБ 124 гривны;
- Сильпо 123 гривны;
- Ашан 122 гривны;
- Novus 123 гривны;
Масло Галичина, 180 граммов
- АТБ 107 гривен;
- Сильпо 139 гривен;
- Ашан 111 гривен;
- Novus 134 гривны;
- Metro 111 гривен;
Масло Ферма, 180 граммов
- Сильпо 129 гривен;
- Ашан 127 гривен;
- Novus 100 гривен;
- Metro 127 гривен.