Агро 24 Цены на продукты Свекла дешевеет на глазах: цены упали еще на 19% за неделю
27 марта, 08:57
Обновлено - 09:00, 27 марта

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Цены на столовую свеклу в Украине упали еще на 19% из-за переизбытка продукции на рынке.
  • Цены на свеклу в супермаркетах колеблются от 2,50 до 15 гривен за килограмм.

В Украине продолжают снижаться цены на столовую свеклу из-за переизбытка продукции на рынке. Фермеры активизировали продажи, что еще больше усилило давление на ценники.

Цены на столовую свеклу стремительно падают

В Украине еще с начала марта фиксируется постепенное снижение цен на столовую свеклу, и прошедшая неделя лишь подтвердила этот тренд. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Смотрите также Цены на лук стремительно падают: фермеры массово распродают запасы

Чтобы оживить торговлю, производители вынуждены снижать отпускные цены. Накануне выходных свекла продавалась по 3–8 гривен за килограмм (0,07–0,18 доллара США за килограмм), что в среднем на 19% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты объясняют снижение цен увеличением предложения. Хозяйства, которые ранее воздерживались от продаж, начали активно реализовывать накопленные запасы.

Дополнительное давление создает значительная доля некондиционной продукции, которая заставляет дешеветь и качественную свеклу. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на этот овощ уже в среднем на 91% ниже.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения стоимости, несмотря на сезонное сокращение предложения. Это объясняется значительными запасами свеклы в украинских хранилищах. Сейчас цены на свеклу в популярных сетях супермаркетов, по данным "Минфина", установились на таких отметках:

  • Auchan 8,40 гривны за килограмм;
  • Metro 6,50 гривны за килограмм;
  • Megamarket 15 гривен за килограмм;
  • АТБ 6,89 гривны за килограмм;
  • Сильпо 2,50 гривны за килограмм.

Цены на картофель резко падают: почему фермеры массово распродают запасы?

  • Цены на картофель в Украине снижаются из-за слабого спроса и роста предложения, а фермеры распродают запасы из-за ухудшения качества продукции.

  • По сравнению с прошлым годом, картофель стоит на 62% дешевле, а в супермаркетах цены колеблются от 10,80 до 22,50 гривен за килограмм.