Свекла дешевеет на глазах: цены упали еще на 19% за неделю

В Украине продолжают снижаться цены на столовую свеклу из-за переизбытка продукции на рынке. Фермеры активизировали продажи, что еще больше усилило давление на ценники.

Цены на столовую свеклу стремительно падают

В Украине еще с начала марта фиксируется постепенное снижение цен на столовую свеклу, и прошедшая неделя лишь подтвердила этот тренд. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Чтобы оживить торговлю, производители вынуждены снижать отпускные цены. Накануне выходных свекла продавалась по 3–8 гривен за килограмм (0,07–0,18 доллара США за килограмм), что в среднем на 19% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты объясняют снижение цен увеличением предложения. Хозяйства, которые ранее воздерживались от продаж, начали активно реализовывать накопленные запасы.

Дополнительное давление создает значительная доля некондиционной продукции, которая заставляет дешеветь и качественную свеклу. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на этот овощ уже в среднем на 91% ниже.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения стоимости, несмотря на сезонное сокращение предложения. Это объясняется значительными запасами свеклы в украинских хранилищах. Сейчас цены на свеклу в популярных сетях супермаркетов, по данным "Минфина", установились на таких отметках:

Auchan 8,40 гривны за килограмм;

Metro 6,50 гривны за килограмм;

Megamarket 15 гривен за килограмм;

АТБ 6,89 гривны за килограмм;

Сильпо 2,50 гривны за килограмм.

