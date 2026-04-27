Огурцы стремительно дешевеют: украинский рынок накрыла волна переизбытка

В Украине резко упали цены на тепличные огурцы – всего за несколько дней они потеряли до 40% стоимости. Основная причина – переизбыток продукции на фоне слабого спроса.

Рынок перенасыщен: что давит на цены?

На внутреннем рынке Украины продолжается снижение стоимости тепличных огурцов, сообщает EastFruit. По данным мониторинга, ключевыми факторами стали существенное увеличение объемов сбора продукции в тепличных хозяйствах и одновременно сдержанный спрос со стороны покупателей.

Уже с начала недели цены просели в среднем на 40%. Сейчас огурцы продают в пределах 50 – 90 гривен за килограмм. Такая ситуация заставляет производителей оперативно реагировать на рыночные условия.

Основной причиной удешевления стал избыток предложения. Украинские тепличные комбинаты активизировали сбор урожая и стабильно наращивают поставки, однако потребление не успевает за такими темпами.

Будут ли дешеветь огурцы дальше?

Из-за накопления нереализованной продукции продавцы вынуждены пересматривать цены в сторону снижения, чтобы ускорить продажи. Участники рынка пытаются избежать перегрузки складов и потерь качества продукции.

Несмотря на нынешнее падение, цены на огурцы все еще примерно на 15% выше, чем в конце апреля прошлого года. В то же время большинство экспертов не исключают, что снижение стоимости будет продолжаться и в дальнейшем, если спрос не восстановится.

Сейчас, по данным "Минфина", в супермаркетах Украины установились такие цены на огурцы:

Auchan 109,90 гривны за килограмм;

Metro 102,96 гривны за килограмм;

Megamarket 106,50 гривны за килограмм;

Сильпо 89,90 гривны за килограмм;

АТБ 119,89 гривны за килограмм.

