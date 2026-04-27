Огурцы стремительно дешевеют: украинский рынок накрыла волна переизбытка
- Цены на тепличные огурцы в Украине упали на 40% из-за избытка продукции и слабого спроса.
- Несмотря на снижение, цены в супермаркетах колеблются от 89,90 до 119,89 гривен за килограмм, а эксперты прогнозируют возможное дальнейшее удешевление.
В Украине резко упали цены на тепличные огурцы – всего за несколько дней они потеряли до 40% стоимости. Основная причина – переизбыток продукции на фоне слабого спроса.
Рынок перенасыщен: что давит на цены?
На внутреннем рынке Украины продолжается снижение стоимости тепличных огурцов, сообщает EastFruit. По данным мониторинга, ключевыми факторами стали существенное увеличение объемов сбора продукции в тепличных хозяйствах и одновременно сдержанный спрос со стороны покупателей.
Уже с начала недели цены просели в среднем на 40%. Сейчас огурцы продают в пределах 50 – 90 гривен за килограмм. Такая ситуация заставляет производителей оперативно реагировать на рыночные условия.
Основной причиной удешевления стал избыток предложения. Украинские тепличные комбинаты активизировали сбор урожая и стабильно наращивают поставки, однако потребление не успевает за такими темпами.
Будут ли дешеветь огурцы дальше?
Из-за накопления нереализованной продукции продавцы вынуждены пересматривать цены в сторону снижения, чтобы ускорить продажи. Участники рынка пытаются избежать перегрузки складов и потерь качества продукции.
Несмотря на нынешнее падение, цены на огурцы все еще примерно на 15% выше, чем в конце апреля прошлого года. В то же время большинство экспертов не исключают, что снижение стоимости будет продолжаться и в дальнейшем, если спрос не восстановится.
Сейчас, по данным "Минфина", в супермаркетах Украины установились такие цены на огурцы:
- Auchan 109,90 гривны за килограмм;
- Metro 102,96 гривны за килограмм;
- Megamarket 106,50 гривны за килограмм;
- Сильпо 89,90 гривны за килограмм;
- АТБ 119,89 гривны за килограмм.
