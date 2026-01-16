Тепличные огурцы снова дорожают: цены за неделю подскочили на 10%
- Цены на тепличные огурцы в Украине выросли на 10% за неделю из-за стабильного спроса и ограниченного предложения.
- Тепличные огурцы продаются по цене 115 – 145 гривен за килограмм, что на 15% дороже, чем в прошлом году.
В Украине на этой неделе зафиксировали рост цен на тепличные огурцы на фоне стабильного спроса и ограниченного предложения. Подорожание коснулось как продукции отечественных теплиц, так и импортных овощей.
Цены на тепличные огурцы пошли вверх
На текущей неделе в Украине зафиксирован рост цен на тепличные огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Сложившейся ситуации способствовало сразу несколько ключевых факторов.
Читайте также В Украине зафиксировали перепроизводство овощей "борщевого набора" из-за высоких цен
Во-первых, спрос на огурцы оставался стабильно высоким – в закупках были заинтересованы как розничные торговые сети, так и крупные оптовые компании. В то же время предложение этой продукции на рынке и в дальнейшем оставалось ограниченным. Участники рынка отмечали, что выборки в местных тепличных комбинатах были немногочисленными и нестабильными, что объясняется сезонным фактором.
Обратите внимание! В результате на сегодня тепличные огурцы поступают в продажу по цене 115 – 145 гривен за килограмм (2,67 – 3,36 доллара за килограмм), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
В то же время на рынок стабильно завозилась эта продукция из-за рубежа, преимущественно из Турции. Однако, несмотря на регулярные поставки, имеющегося предложения было недостаточно для покрытия сложившегося спроса. При таких условиях продавцы постепенно повышали отпускные цены как на продукцию местных комбинатов, так и на импортные овощи.
Важно! Эксперты отмечают, что сейчас тепличные огурцы в Украине реализуются в среднем на 15% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Первые партии овощей нового оборота украинские тепличные комбинаты планируют поставить на рынок не ранее середины февраля текущего года.
Цены на капусту в Украине снова начали расти
Цены на белокочанную капусту в Украине выросли из-за сокращения запасов в Украине выросли из-за сокращения запасов среднего и низкого качества продукции.
Сейчас цены на капусту в Украине на 82% ниже, чем в прошлом году, но возможно дальнейшее подорожание из-за уменьшения запасов.