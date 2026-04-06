Первые украинские помидоры уже на рынке: почему цены бьют рекорды

На украинский рынок поступили первые партии тепличных помидоров местного производства. Впрочем, это не остановило рост цен, которые уже значительно превышают прошлогодние показатели.

Почему дорожают украинские тепличные помидоры?

На прошлой неделе украинские тепличные комбинаты начали поставлять на рынок первые партии помидоров нового сезона, сообщает EastFruit. В то же время объемы продукции остаются ограниченными из-за неблагоприятных погодных условий.

Несмотря на более ранний старт сезона по сравнению с прошлым годом, предложение пока не покрывает спрос. Это и поддерживает восходящий ценовой тренд в сегменте.

Сейчас тепличные хозяйства реализуют томаты по цене 150–170 гривен за килограмм. Это в среднем на 66% дороже, чем в начале сезона 2025 года.

Импорт удерживает рынок, но дешевле не становится

Основную долю предложения на рынке пока формируют импортные томаты, в частности из Турции. Они продаются несколько дешевле украинской продукции, но также остаются на высоком уровне.

Цены на импортные помидоры колеблются в пределах 130–150 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий.

Участники рынка ожидают, что существенное увеличение предложения местных томатов возможно не ранее чем через две недели. Именно тогда цены могут начать постепенно стабилизироваться.

Сейчас, по данным "Минфина", в популярных сетях украинских супермаркетов установились такие цены на помидоры:

Auchan 302,60 гривны за килограмм;

Metro 217,36 гривны за килограмм;

Novus 194 гривен за килограмм.

