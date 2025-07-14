Почти до 200%: в Украине существенно подорожали популярные продукты

В Украине существенно подорожали продукты питания. Некоторые из них выросли в цене на целых 200%.

В Украине выросли цены на продукты

Несмотря на то, что темпы роста потребительских цен в июне замедлились до 14,3%, продуктовая инфляция ускорилась до 23,2%, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Госстата.

Читайте также Рекордное подорожание кофе завершилось на пике: скоро должно быть удешевление

Что происходит с ценами на овощи и фрукты? В частности цены на яблоки выросли за последний год почти в три раза (на 195,5%) до 79,5 гривен за килограмм. В то же время капуста подорожала в 2,5 раза до 28,2 гривны за килограмм. Цена на морковь увеличилась на 67,0% до 49,7 гривны за килограмм.

Однако изменения охватывают не только фрукты или овощи. Например, яйца подорожали на 62,7% до 53,6 гривны за десяток. Подсолнечное масло на 37,2% выросло в цене до 80,6 гривны за литр.

Мука стала дороже на 36,1% – до 21,7 гривны за килограмм. Цены на куриное филе тоже не стоят на месте – выросли на 35,8% до 214,6 гривны за килограмм. Цены на свинину рядом – на 35,5% до 238,4 гривны за килограмм.

Скриншот из Госстата

Обратите внимание! Молочные продукты тоже меняются в цене – пачка масла 200 граммов подорожала на 34,3% до 107,4 гривны.