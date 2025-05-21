Украина и Чехия будут сотрудничать в сфере сельского хозяйства
- Министры аграрных секторов Украины и Чехии подписали Меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в аграрной и продовольственной сферах.
- Документ охватывает поддержку интеграции Украины в ЕС, развитие животноводства, растениеводства, аквакультуры, ветеринарный контроль, безопасность пищевых продуктов и научный обмен.
Министры аграрных секторов Украины и Чехии договорились о сотрудничестве. Оно коснется всех сфер деятельности сельского хозяйства и товарного производства.
Украина и Чехия будут сотрудничать в сельском хозяйстве
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в присутствии Премьер-министров Украины и Чешской Республики – Дениса Шмыгаля и Петра Фиалы – подписал Меморандум о взаимопонимании с министром сельского хозяйства Чехии Мареком Выборным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.
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Документ открывает новые возможности для сотрудничества в аграрной и продовольственной сферах между нашими странами. Среди ключевых направлений:
- поддержка Украины в процессе интеграции в ЕС в сфере сельского хозяйства;
- приближение украинского аграрного законодательства к европейским нормам;
- развитие животноводства, растениеводства, аквакультуры;
- ветеринарный и фитосанитарный контроль;
- безопасность пищевых продуктов;
- обмены в сфере науки, образования и инноваций;
- усиление двусторонней торговли агропродукцией.
Кроме того, стороны договорились об обмене опытом, совместные исследовательские проекты, участие в выставках и ярмарках, а также о создании рабочей группы, которая будет координировать реализацию совместных инициатив.
Обратите внимание! По словам Виталия Коваля, это не просто декларация намерений. Это четкий сигнал, что Украина движется вперед – к устойчивому, конкурентного и европейского агросектора.