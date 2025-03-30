Как оформить дарение земли малолетнему ребенку: основные моменты

Довольно часто владельцы земли, особенно в возрасте решают подарить свою землю малолетним детям или внукам. Однако для этого необходимо знать об определенных особенностях дарения.

Как подарить землю малолетнему ребенку

Иногда владельцы земельных участков хотят передать свою землю в наследство своим родственникам еще при жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако процесс дарения участка малолетнему лицу имеет определенные юридические особенности.

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Начиная процедуру дарения необходимо знать, что малолетним считается ребенок до 14 лет. Он не может самостоятельно подписать договор, поэтому от его имени действует законный представитель (родители или опекуны).

Важно! Разрешение органа опеки и попечительства нужно, если родители одновременно выступают и дарителями, и представителями ребенка. Договор дарения обязательно заверяется нотариусом и регистрируется в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Какие документы необходимо собрать для оформления дарения:

Паспорт и ИНН дарителя

Свидетельство о рождении ребенка

Документы на землю (государственный акт или выписка из реестра)

Справку об отсутствии обременений и запретов

Кроме того, надо заключить договор дарения у нотариуса и зарегистрировать право собственности ребенка на земельный участок.

Обратите внимание! Дарение нельзя отменить, а после 18 лет ребенок самостоятельно распоряжается землей.