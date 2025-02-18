В Калифорнии острая нехватка яиц: цены выросли, а возле ферм огромные очереди

Сейчас в Калифорнии (Соединенные Штаты Америки) наблюдается острый дефицит яиц вызвал длинные очереди возле местных ферм и стремительный рост цен.

Почему в США дефицит яиц дефицит яиц

Из-за вспышки птичьего гриппа H5N1, охватившей 48 штатов США, в 2024 году было уничтожено более 20 миллионов несущих кур, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dailymail. Это привело к 9% росту цен на яйца в январе по сравнению с прошлым годом.

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В Калифорнии, где 40% яиц производится внутри штата, ситуация особенно критическая. В магазинах, таких как Trader Joe's и Kroger, введены ограничения на покупку яиц, что только подогревает ажиотаж.

Когда есть дефицит, люди начинают скупать больше, чем нужно. Это человеческий инстинкт, но он только ухудшает ситуацию,

– отметил профессор USC Санжей Шарма.

Местные фермеры испытывают повышенный спрос. На ферме Billy's Egg Farm в Чино очереди из автомобилей растягиваются на сотни метров, а запасы яиц заканчиваются до 11 утра. Фермеры, такие как Пол Мауст с Maust's California Poultry, говорят, что рынок работает по принципу спроса и предложения: "Из-за массового уничтожения кур яиц просто нет, и цены растут".

Как решить проблему и что будет дальше

Некоторые фермеры предлагают выращивать собственных кур как способ борьбы с нехваткой яиц. Однако эксперты предостерегают, что это не быстрое решение, ведь курица начинает нести яйца только через 6 – 8 месяцев.

Обратите внимание! Несмотря на растущую панику на рынке, специалисты прогнозируют стабилизацию цен после восстановления популяции кур и нормализации производства. Однако это зависит от дальнейшего распространения вируса и способности фермеров восстановить поголовье.

Украина может помочь США яйцами

В отдельных регионах стоимость за дюжину (12 яиц) достигает 9 долларов. Согласно данным Trading Economics, сегодня средняя цена на рынке 7,74 доллара – это самая высокая цена с 2012 года (с момента начала учета Trading Economics).

Чтобы спасти плохой старт президентства Трампа, американские власти могут подписать соглашение о том, что американцы получат доступ к украинским яйцам (пока не к титану и не к литию).

Важно! По данным Департамента сельского хозяйства США (USDA), в текущем году ожидается рост цен на яйца еще на 20%. Это при том, что по данным Бюро статистики труда США, цены на крупные яйца класса А выросли с 2,52 доллара за дюжину (12 яиц) в январе 2024 года до 4,15 доллара в декабре – на 65% всего за 12 месяцев.