Украинским производителям рапса начали возвращать деньги за уплаченную пошлину

Объемы экспорта рапса в этом году в сентябре – октябре заметно сократились. Однако деньги за экспортную пошлину, уплаченную производителями в этот период уже начали возвращать.

Деньги за пошлины уже возвращают

Украинские производители начали отчитываться о возврате уплаченных пошлин за экспорт рапса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Аналитики говорят, что деньги возвращают за период сентября и октября.

Общий экспорт рапса в текущем сезоне по состоянию на 13 ноября составил 1,1 миллиона тонн, тогда как в прошлом году на эту же дату – 2,5 миллиона тонн. Остаточный экспортный потенциал оценивается более чем в 1,5 миллиона тонн.

Осложнения экспортной логистики и таможенные барьеры для посредников существенно ограничивают текущие отгрузки. Февральский фьючерс на рапс (MATIF) пытается преодолеть 200-дневную среднюю на уровне 481 евро, после чего рынок исторически добавляет 10 – 20 евро.

На рынке Германии рапс торгуется с премией +3 – 5 евро к MATIF с доставкой на завод европоездами. Спотовый индекс цены рапса на переработку с поставкой в течение 30 дней снизился на 1 доллар по сравнению с прошлой неделей – до 592 долларов с НДС. В направлении западной границы спрос остается стабильным – 455 евро DAP граница в украинских вагонах.

