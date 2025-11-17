Українським виробникам ріпаку почали повертати гроші за сплачене мито

Обсяги експорту ріпаку цього року у вересні – жовтні помітно скоротилися. Однак гроші за експортне мито, сплачене виробниками у цей період вже почали повертати.

Гроші за мито вже повертають

Українські виробники почали звітувати про повернення сплачених мит за експорт ріпаку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Аналітики говорять, що гроші повертають за період вересня та жовтня.

Загальний експорт ріпаку в поточному сезоні станом на 13 листопада склав 1,1 мільйона тонн, тоді як минулого року на цю ж дату – 2,5 мільйона тонн. Залишковий експортний потенціал оцінюється більш ніж у 1,5 мільйона тонн.

Ускладнення експортної логістики та митні бар'єри для посередників суттєво обмежують поточні відвантаження. Лютневий ф'ючерс на ріпак (MATIF) намагається подолати 200-денну середню на рівні 481 євро, після чого ринок історично додає 10 – 20 євро.

На ринку Німеччини ріпак торгується з премією +3 – 5 євро до MATIF із доставкою на завод європотягами. Спотовий індекс ціни ріпаку на переробку з поставкою протягом 30 днів знизився на 1 долар порівняно з минулим тижнем – до 592 доларів із ПДВ. У напрямку західного кордону попит залишається стабільним – 455 євро DAP кордон в українських вагонах.

