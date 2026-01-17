Деревья во дворе: как спилить законно и избежать штрафа

Многие украинцы отапливают дома в отопительный сезон дровами. И если участок является частным, то решение об удалении чего или иного дерева остается за владельцем без получения специального разрешения. Другой случай – если это касается участка вокруг многоквартирного дома.

Можно ли срубить дерево в собственном дворе?

На участках, которые находятся в частной собственности, или даже этот участок не является приватизированным, впрочем там расположен дом или придомовая постройка, то деревья в таком случае можно срубать по собственному решению, передает 24 Канал со ссылкой на сайте Великоплосковской общины Одесской области.

Читайте также Можно ли установить забор возле дома 3 метра в 2026 году

Кроме решения о том, какие именно деревья срубать, владелец также решает, что ему выращивать на частном участке. В обоих случаях обращаться в любые органы за разрешением на это не нужно.

Обратите внимание! Поэтому во время отопительного сезона владельцы жилья, которое отапливается дровами, имеют право заготовить топливо из деревьев, растущих на их собственной территории.

Однако есть случаи, когда спиливать растительность без разрешения запрещено. И это касается многоквартирных домов, поскольку территория вокруг не является частной, а общей, то есть всей общины.

Поэтому община должна согласовать, что каждый может свободно и безвозмездно пользоваться этой территорией при условии соблюдения специальных правил, а именно Правил благоустройства. Этот документ разрабатывается каждой общиной индивидуально.

Какие штрафы за незаконную вырубку деревьев?

Если вырубка деревьев и кустарников состоялась без соответствующего разрешения или ордера, то она является незаконной. Кроме того, даже если дерево является сухим, или поврежденным, валить его также запрещено, ведь такие действия подпадают под заготовку древесины в соответствии с Лесным Кодексом, отмечают в Колодяжненской общине Волынской области.

Таким образом, за незаконную вырубку деревьев предусматривается:

Административная ответственность

Касается незаконной вырубки, повреждения, перевозки или хранения деревьев/саженцев/самосева в лесу или кустарников. За это предусмотрен штраф на физических лиц – от 510 до 1 020 гривен. А для должностных лиц – от 2 550 до 5 100 гривен.

Если правонарушение повторное в течение года с момента первого, то штраф для физических лиц возрастет от 1 020 гривен до 1 530 гривен, а для должностных лиц – от 10 200 до 15 300 гривен.

Уголовная ответственность

Касается вырубки деревьев/кустарников в лесу или лесозащитных полосах, их перевозки, хранения или сбыт. Штраф от 17 000 до 25 500 гривен, или же лишение свободы от 3 до 5 лет.

Если же совершенные действия привели к тяжелым последствиям, то есть ущерб в размере на 1 020 гривен и более), то наказание возможно даже в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

Кому принадлежит земля под многоэтажкой?