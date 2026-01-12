Кому принадлежит земля под многоэтажкой?
Если вы владелец квартиры в многоквартирном доме, земля под ним принадлежит не вам лично, а всем совладельцам дома. Детали объясняет 24 Канал со ссылкой на Земельный кодекс Украины.
Смотрите также 80 – 165 тысяч гривен за гектар: в Минэкономики рассказали, где самая дорогая земля в Украине
Подробнее говорится в 42 статье документа. Согласно ей, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности собственников квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома.
Кроме того, предусмотрены отдельные нюансы:
- порядок использования таких земельных участков определяют совладельцы;
- размеры и конфигурацию таких земельных участков определяют на основании соответствующей землеустроительной документации;
- в случае уничтожения (разрушения) многоквартирного дома имущественные права на такой земельный участок сохраняются за совладельцами многоквартирного дома.
Более того, Закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" подтверждает, что владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами имущества, в том числе и земельного участка под домом.
Итак, земля под многоквартирным домом принадлежит совладельцам дома – собственникам квартир и нежилых помещений, а не отдельному лицу.
Чтобы оформить право на землю под многоквартирным домом, прежде всего совладельцы должны принять совместное решение на собрании. Например, создать ОСМД – объединение совладельцев многоквартирного дома.
Что еще стоит знать о праве собственности на землю?
К слову, статья 377 Гражданского кодекса Украины определяет, что вместе с приобретением права собственности на объект недвижимости к лицу одновременно переходит и право собственности или право пользования земельным участком, на котором он размещен.
А вот процесс приватизации земли в Украине является бесплатным, хотя за некоторые виды работ надо заплатить от 2 500 до 3 500 гривен. Процедура включает выезд работников для измерения, создание технической документации, присвоение кадастрового номера и получения выписки о праве собственности.