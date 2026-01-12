Кому принадлежит земля под многоэтажкой?

Если вы владелец квартиры в многоквартирном доме, земля под ним принадлежит не вам лично, а всем совладельцам дома. Детали объясняет 24 Канал со ссылкой на Земельный кодекс Украины.

Подробнее говорится в 42 статье документа. Согласно ей, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также принадлежащие к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящихся в общей совместной собственности собственников квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома.

Кроме того, предусмотрены отдельные нюансы:

порядок использования таких земельных участков определяют совладельцы;

размеры и конфигурацию таких земельных участков определяют на основании соответствующей землеустроительной документации;

в случае уничтожения (разрушения) многоквартирного дома имущественные права на такой земельный участок сохраняются за совладельцами многоквартирного дома.

Более того, Закон Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" подтверждает, что владельцы квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме являются совладельцами имущества, в том числе и земельного участка под домом.

Итак, земля под многоквартирным домом принадлежит совладельцам дома – собственникам квартир и нежилых помещений, а не отдельному лицу.

Чтобы оформить право на землю под многоквартирным домом, прежде всего совладельцы должны принять совместное решение на собрании. Например, создать ОСМД – объединение совладельцев многоквартирного дома.

Что еще стоит знать о праве собственности на землю?