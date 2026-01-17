Чи можна зрубати дерево на власному подвір'ї?
На ділянках, які перебувають у приватній власності, або ж навіть ця ділянка не є приватизованою, втім там розташований будинок чи прибудинкова споруда, то дерева у такому випадку можна зрубувати за власним рішенням, передає 24 Канал з посиланням на сайті Великоплосківської громади Одеської області.
Читайте також Чи можна встановити паркан біля дому 3 метри у 2026 році
Крім рішення щодо того, які саме дерева зрубувати, власник також вирішує, що йому вирощувати на приватній ділянці. В обох випадках звертатися до будь-яких органів за дозволом щодо цього не потрібно.
Зверніть увагу! Відтак під час опалювального сезону власники житла, яке опалюється дровами, мають право заготовити паливо з дерев, що ростуть на їхній власній території.
Однак є випадки, коли спилювати рослинність без дозволу заборонено. І це стосується багатоквартирних будинків, оскільки територія навколо не є приватною, а спільною, тобто всієї громади.
Відтак громада повинна погодити, що кожен може вільно та безоплатно користуватися цією територією за умови дотримання спеціальних правил, а саме Правил доброустрою. Цей документ розробляється кожною громадою індивідуально.
Які штрафи за незаконне вирубування дерев?
Якщо вирубка дерев та чагарників відбулася без відповідного дозволу чи ордеру, то вона є незаконною. Крім того, навіть якщо дерево є сухим, або ж пошкодженим, валити його також заборонено, адже такі дії підпадають під заготівлю деревини відповідно до Лісового Кодексу, зазначають в Колодяжненській громаді Волинської області.
Таким чином, за незаконне вирубування дерев передбачається:
- Адміністративна відповідальність
Стосується незаконної вирубки, пошкодження, перевезення або зберігання дерев/саджанців/самосіву в лісі або чагарників. За це передбачений штраф на фізичних осіб – від 510 до 1 020 гривень. А для посадових осіб – від 2 550 до 5 100 гривень.
Якщо правопорушення повторне протягом року з моменту першого, то штраф для фізичних осіб зросте від 1 020 гривень до 1 530 гривень, а для посадових осіб – від 10 200 до 15 300 гривень.
- Кримінальна відповідальність
Стосується вирубки дерев/кущів в лісі або лісозахисних смугах, їх перевезення, зберігання або збут. Штраф від 17 000 до 25 500 гривень, або ж позбавлення волі від 3 до 5 років.
Якщо ж вчинені дії призвели до тяжких наслідків, тобто шкода в розмірі на 1 020 гривень та більше), то покарання можливе навіть у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років.
Кому належить земля під багатоповерхівкою?
У законодавстві України йдеться про те, що земельна ділянка під багатоквартирним будинком належить не окремому мешканцю, а всім співвласникам квартир і нежитлових приміщень у цьому будинку. Це називається правом спільної сумісної власності.
Використання такої ділянки та питання щодо її розмірів вирішують самі співвласники будинку. Тобто вони можуть ухвалювати рішення про використання землі, наприклад, на зборах або створивши ОСББ.
У випадку, якщо багатоквартирний будинок зруйнований, його майнові права на земельну ділянку зберігаються за співвласниками, а не переходять до третіх осіб чи держави.