Чи можна зрубати дерево на власному подвір'ї?

На ділянках, які перебувають у приватній власності, або ж навіть ця ділянка не є приватизованою, втім там розташований будинок чи прибудинкова споруда, то дерева у такому випадку можна зрубувати за власним рішенням, передає 24 Канал з посиланням на сайті Великоплосківської громади Одеської області.

Крім рішення щодо того, які саме дерева зрубувати, власник також вирішує, що йому вирощувати на приватній ділянці. В обох випадках звертатися до будь-яких органів за дозволом щодо цього не потрібно.

Зверніть увагу! Відтак під час опалювального сезону власники житла, яке опалюється дровами, мають право заготовити паливо з дерев, що ростуть на їхній власній території.

Однак є випадки, коли спилювати рослинність без дозволу заборонено. І це стосується багатоквартирних будинків, оскільки територія навколо не є приватною, а спільною, тобто всієї громади.

Відтак громада повинна погодити, що кожен може вільно та безоплатно користуватися цією територією за умови дотримання спеціальних правил, а саме Правил доброустрою. Цей документ розробляється кожною громадою індивідуально.

Які штрафи за незаконне вирубування дерев?

Якщо вирубка дерев та чагарників відбулася без відповідного дозволу чи ордеру, то вона є незаконною. Крім того, навіть якщо дерево є сухим, або ж пошкодженим, валити його також заборонено, адже такі дії підпадають під заготівлю деревини відповідно до Лісового Кодексу, зазначають в Колодяжненській громаді Волинської області.

Таким чином, за незаконне вирубування дерев передбачається:

Адміністративна відповідальність

Стосується незаконної вирубки, пошкодження, перевезення або зберігання дерев/саджанців/самосіву в лісі або чагарників. За це передбачений штраф на фізичних осіб – від 510 до 1 020 гривень. А для посадових осіб – від 2 550 до 5 100 гривень.

Якщо правопорушення повторне протягом року з моменту першого, то штраф для фізичних осіб зросте від 1 020 гривень до 1 530 гривень, а для посадових осіб – від 10 200 до 15 300 гривень.

Кримінальна відповідальність

Стосується вирубки дерев/кущів в лісі або лісозахисних смугах, їх перевезення, зберігання або збут. Штраф від 17 000 до 25 500 гривень, або ж позбавлення волі від 3 до 5 років.

Якщо ж вчинені дії призвели до тяжких наслідків, тобто шкода в розмірі на 1 020 гривень та більше), то покарання можливе навіть у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років.

