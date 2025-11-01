Экспорт необработанной древесины из Украины запретили: в чем причина
- Правительство Украины временно запретило экспорт необработанной древесины, чтобы обеспечить ресурсами внутренние потребности.
- Объем лесозаготовки значительно сократился из-за войны, а часть лесов оккупирована или повреждена, что затрудняет работу предприятий в Украине.
Дрова и необработанную древесину не будут экспортировать, потому что этот ресурс нужен в Украине. К тому же, объем лесозаготовки существенно сократился.
Что известно о запрете на экспорт древесины?
Экспорт запретили тиасово, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу правительства Юлию Свириденко.
По результатам поездки в Ровенскую область Правительство приняло важное решение – временно запретил экспорт необработанной древесины. Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, сохранить работу наших предприятий и уменьшить нагрузку на экологию,
– сообщила Свириденко.
По ее словам, объем лесозаготовки в Украине существенно сократился за время полномасштабного вторжения. Предприятия, которые могли бы работать, простаивают или работают на минимальных мощностях из-за нехватки древесины, также войско нуждается в древесине для своих нужд.
Кроме этого, часть лесов временно оккупированы или повреждены боевыми действиями. Поэтому экспорт древесины будет создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду.
К словам, в августе стало известно, что российскую древесину незаконно поставляют в Великобританию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
Австралийская компания Source Certain установила, что в Соединенное Королевство российский лес попадает под видом стройматериалов из Эстонии и других стран Балтии. Исследователи проанализировали особенности атомной структуры древесины. Ведь в разных регионах она имеет разные изотопы.
Это как внутренний штрихкод. То, что зафиксировано, напрямую отражает место, где оно выросло,
– объяснил основатель Source Certain Кэмерон Скаддинг.
Проанализировав более 3 000 образцов древесины, которая используется в строительной отрасли Великобритании, компания обнаружила более 10% вариантов другого происхождения, чем уверяли поставщики. Из этих фейковых образцов три четверти древесины были из России.
