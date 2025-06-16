Сладкий тренд: как TikTok подсадил мир на дубайский шоколад

Социальная платформа TikTok немало продуктов сделала популярными во всем мире. Однако такая тенденция имеет и негативные последствия – цены на трендовые товары растут вместе с популярностью.

Как дубайский шоколад стал популярным благодаря TikTok

TikTok способствовал заметному росту спроса на дубайский шоколад и ингредиенты, которые используются для его приготовления, рассказала эксперт по работе с клиентами, Анастасия Ямелинец в комментарии 24 Канала.

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По словам эксперта, только с января по март 2024 года предложения дубайского шоколада от домашних кондитеров и Instagram-магазинов выросли массово.

Сладкий продукт предлагали под заказ, акцентируя на его трендовости и визуальной привлекательности.

Можно предположить, что рост интереса к тренду мог повлиять на коммерческое поведение нишевых продавцов, например, на ситуативное повышение стоимости на волне спроса,

– объяснила Ямелинец.

Что способствовало спросу на дубайский шоколад

Подхватив тренд, что начался в TikTok, инфлюенсеры и заведения, подняли популярность дубайского шоколада на новый уровень:

Блогеры массово выкладывали посты и сториз с дубайским шоколадом, набирая сотни тысяч, а то и миллионы просмотров.

В отелях, кафе и других заведениях питания его начали добавлять в меню как десерт к кофе или чаю.

Стоит знать! Подтвержденной информации, как изменились цены на фисташки, темный шоколад, орехи, которые используют для приготовления дубайского шоколада, пока нет.

Как торговля подняла спрос на дубайский шоколад

Стремительная популярность дубайского шоколада привела к тому, что крупные супермаркеты были вынуждены были подхватить новый тренд.

Немецкая компания Lidl выпустила собственную версию шоколада. Ценители сладкого тренда раскупали ее скоростью 72 плитки в минуту.

По данным People, Trader Joe's также представила свой вариант дубайского шоколада, но цены на него были значительно доступнее, чем у конкурентов.

Вместе с тем, как сообщало издание как сообщало издание Financial Times, из-за большого спроса шоколада возник дефицит фисташек. Цены на них выросли с 7,65 доллара до 10,30 доллара за фунт.