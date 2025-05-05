Как аграриям стать плательщиком единого налога 4 группы
- 4 группа единого налога предназначена для сельскохозяйственных товаропроизводителей с долей производства не менее 75%.
- ФЛП должны соответствовать дополнительным требованиям относительно деятельности, труда и размеров земельных угодий.
Аграрии, как и другие предприниматели всегда ищут пути упрощения своей деятельности. 4 группа единого налога как раз и призвана, чтобы упростить работу агропредприятий.
Что собой представляет 4 группа и кому доступна
4 группа единого налога – это упрощенная форма налогообложения, рассчитана на сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Она имеет ряд преимуществ, в частности простоту отчетности, однако, чтобы стать плательщиком 4 группы, нужно соответствовать установленным требованиям.
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Кто может быть плательщиком 4 группы:
- юридические лица независимо от организационно-правовой формы, у которых доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равна или превышает 75 процентов;
- физические лица – предприниматели, которые осуществляют деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с Законом Украины "О фермерском хозяйстве".
Для ФЛП также устанавливаются дополнительные требования:
- осуществляют исключительно выращивание, откармливание сельскохозяйственной продукции, сбор, вылов, переработку такой собственно выращенной или откормленной продукции и ее продажу;
- осуществляют хозяйственную деятельность (кроме поставки) по месту налогового адреса;
- не используют труд наемных лиц;
- членами фермерского хозяйства такого физического лица являются только члены его семьи в определении части второй статьи 3 Семейного кодекса Украины;
- площадь сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда в собственности и/или пользовании членов фермерского хозяйства составляет не менее 0,5 гектара, но не более 20 гектаров совокупно.
Объектом налогообложения является является площадь сельхозугодий (пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений) и/или земель водного фонда (внутренних водоемов, озер, прудов, водохранилищ), находящейся в собственности сельхозтоваропроизводителя или предоставленная ему в пользование, в том числе на условиях аренды.
Обратите внимание! Базой налогообложения является является нормативная денежная оценка (НДО) 1 га сельхозугодий (пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений), с учетом коэффициента индексации, определенного по состоянию на 1 января базового налогового (отчетного) года.