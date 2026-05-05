Еще одна страна продолжает принимать украденное зерно из Украины, МИД

Египет разрешил судну "ASOMATOS" разгрузить 26,9 тысяч тонн похищенной украинской пшеницы в Абу-Кире. Это уже четвертый случай отмывания россиянами похищенного зерна в египетских портах с апреля 2026 года.

Что известно о ситуации с зерном и Египтом?

Судну позволили разгрузиться даже несмотря на то, что пять дней назад Генпрокурор Украины направил официальный запрос на правовую помощь в Министерство юстиции Египта, о чем сообщили в Министерстве иностранных дел.

Запрос был направлен относительно незаконного груза, который был экспортирован подсанкционным "Агро-Фрегатом" через оккупированный Крым. В частности Генпрокурор предоставил все необходимые данные и правовые основания для ареста судна и его груза.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украина – это страна, которая много лет играла роль надежного гаранта продовольственной безопасности Египта, и мы не понимаем, почему египетские партнеры отплачивают нам тем, что продолжают принимать похищенное украинское зерно.

Согласно его словам, Украина напоминает Египту и всем другим странам, что государство пережило геноцид из-за голода прошлого века. Тогда россияне забирали зерно у украинцев.

Теперь, когда Москва снова ворует наше зерно, это вызывает худшие воспоминания. Призываем наших египетских партнеров придерживаться международного права, собственных обещаний, данных нам, и принципов наших двусторонних отношений,

– отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Заметьте! Сибига отметил, что украденные товары с временно оккупированных территорий должны быть конфискованы, а не приняты. Он добавил, что мародерство – это не торговля, а соучастие, которая только подпитывает дальнейшую агрессию.

Напомним, что 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с лидером Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Президент страны пообещал, что Египет больше не будет принимать экспортируемое Россией зерно из украинских временно оккупированных территорий.

Зеленский также заявил, что Египет заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины.

Владимир Зеленский Президент Украины Спасибо за это решение. Также Египет готов приложить усилия для достижения достойного мира. Договорились, что министры иностранных дел будут контактировать.

Однако 2 апреля Reuters писали, что Владимир Путин в четверг заявил, что Россия и Египет могут обсудить планы по созданию "зернового и энергетического хаба" в североафриканской стране.

Путин поднял эту идею во время встречи в Кремле с министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти, отметив, что есть "много интересных идей" для обсуждения. В то же время Абделатти заявил, что Египет приветствует российские инициативы.

Россия ищет новые способы распределения своих энергетических и товарных экспортных потоков в ответ на волны западных санкций из-за войны против Украины,

– говорится в материале.

Согласно информации, Египет играет все более важную роль в перевалке российских товаров. Страна может стать логистическим и складским центром для поставок в Африку и Ближний Восток.

Обратите внимание! Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы и крупнейшим покупателем российской пшеницы. В этом сезоне страна закупила около 7,6 миллиона тонн российского зерна – примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

Что еще стоит знать об украинском зерне?

Напомним, что из порта оккупированного Мариуполя российские оккупанты вывезли почти 60 тысяч тонн пшеницы. Только с января из морского порта захваченного россиянами города было отправлено восемь теплоходов с зерном пшеницы. Таким образом, порт стал элементом военной логистики. Враг выводит из ВОТ зерно, металл и другие грузы.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ранее уже называл страны, которую покупают похищенное зерно у России. Эти слова прозвучали на фоне ситуации по Израилю. Грузы, содержащие зерно из оккупированных территорий, поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны.