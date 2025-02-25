В Евросоюзе планируют заменить по крайней мере часть удобрений, которые он импортирует из России, продуктами из местного навоза и мочи животных. Такие меры планируют ввести, чтобы уменьшить доходы страны-агрессора.

ЕС готовит замену российским удобрениям

Комиссар блока по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен сказал журналистам, что удобрения на основе навоза могут уменьшить зависимость от импортных химических удобрений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Кроме того, они дешевле, чем искусственные эквиваленты, производство которых требует много энергии.

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Животноводческий сектор может обеспечить положительный вклад в циркулярную экономику - она выращивается внутри страны, не требует поступления извне и не базируется на высоких ценах на энергию, как на газ,

– сказал он.

Навоз и пищевые отходы также могут быть использованы для получения биогаза как альтернативного источника энергии, поскольку ЕС в конце концов стремится прекратить все поставки газа из России, когда-то своего крупнейшего поставщика.

Местные химические удобрения не конкурентоспособны

Россия фактически продолжала экспортировать свой газ через производство удобрений, утверждает индустрия удобрений ЕС. Для производства аммиака, который используется в химических удобрениях, требуется большое количество газа. Высокие цены на газ также сделали отечественные удобрения неконкурентоспособными, ударив по рабочим местам.

Кроме того, Россия захватила 30% рынка импортных удобрений в ЕС, по сравнению с 17% в конце 2022 года. Среди других крупных поставщиков – Марокко и Египет. По данным Евростата, в 2024 году фермеры купили в России 5,7 миллиона тонн на 1,9 миллиарда евро.

Важно! Согласно исследованию, проведенным голландскими и бельгийскими учеными, использование Renure (сокращение от recovered nitrogen from manure - восстановленный азот из навоза), сократило бы расходы на удобрения почти на 5% в животноводческих регионах.