ЄС готує заміну російським добривам

Комісар блоку з питань сільського господарства Крістоф Хансен сказав журналістам, що добрива на основі гною можуть зменшити залежність від імпортних хімічних добрив, повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times. Крім того, вони є дешевшими, ніж штучні еквіваленти, виробництво яких вимагає багато енергії.

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Тваринницький сектор може забезпечити позитивний внесок у циркулярну економіку — вона вирощується всередині країни, не потребує надходження ззовні та не базується на високих цінах на енергію, як на газ,

– сказав він.

Гній і харчові відходи також можуть бути використані для отримання біогазу як альтернативного джерела енергії, оскільки ЄС зрештою прагне припинити всі поставки газу з Росії, колись свого найбільшого постачальника.

Місцеві хімічні добрива не конкурентоздатні

Росія фактично продовжувала експортувати свій газ через виробництво добрив, стверджує індустрія добрив ЄС. Для виробництва аміаку, який використовується в хімічних добривах, потрібна велика кількість газу. Високі ціни на газ також зробили вітчизняні добрива неконкурентоспроможними, вдаривши по робочих місцях.

Крім того, Росія захопила 30% ринку імпортних добрив у ЄС, порівняно з 17% наприкінці 2022 року. Серед інших великих постачальників – Марокко та Єгипет. За даними Євростату, у 2024 році фермери купили в Росії 5,7 мільйона тонн на 1,9 мільярда євро.

Важливо! Згідно з дослідженням, проведеним голландськими та бельгійськими вченими, використання Renure (скорочення від recovered nitrogen from manure — відновлений азот з гною), скоротило б витрати на добрива майже на 5% у тваринницьких регіонах.