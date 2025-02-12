Казахстан продає добрива в обхід Росії

Відвантаження 3 тисячі тонн казахстанського амофосу здійснив Батумський морський порт, повідомляє 24 Канал із посиланням на "КазТрансОйл". Він перебуває під управлінням дочірньої компанії АТ "КазТрансОйл" – ТОВ "Батумський нафтовий термінал".

Читайте також Втрата провідних позицій гарантована: у Росії очікують падіння експорту зерна

Експорт цього мінерального добрива з Батумського морського порту Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом здійснюється вперше.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут – це міжнародний транспортний коридор, який пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію та далі до Туреччини та країн Європи. Доставка міндобрива з Казахстану до грузинського Батумі здійснюється мультимодальним перевезенням через Каспійське море.