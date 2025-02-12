Казахстан продає добрива в обхід Росії

Відвантаження 3 тисячі тонн казахстанського амофосу здійснив Батумський морський порт, повідомляє 24 Канал із посиланням на "КазТрансОйл". Він перебуває під управлінням дочірньої компанії АТ "КазТрансОйл" – ТОВ "Батумський нафтовий термінал".

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Експорт цього мінерального добрива з Батумського морського порту Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом здійснюється вперше.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут – це міжнародний транспортний коридор, який пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію та далі до Туреччини та країн Європи. Доставка міндобрива з Казахстану до грузинського Батумі здійснюється мультимодальним перевезенням через Каспійське море.

Які плани щодо нового експортного маршруту

Цього року ТОВ "Батумський морський порт" планує здійснити перевалку 50 тисяч тонн казахстанського амофосу. Крім того, у 2024 році ТОВ "Батумський морський порт" забезпечило перші поставки на світові ринки 37,6 тисячі казахстанської аміачної селітри Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом.