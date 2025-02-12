Казахстан продает удобрения в обход России

Отгрузку 3 тысячи тонн казахстанского аммофоса осуществил Батумский морской порт, сообщает 24 Канал со ссылкой на "КазТрансОйл". Он находится под управлением дочерней компании АО "КазТрансОйл" – ООО "Батумский нефтяной терминал".

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Экспорт этого минерального удобрения из Батумского морского порта по Транскаспийскому международному транспортному маршруту осуществляется впервые.

Транскаспийский международный транспортный маршрут – это международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Доставка минудобрения из Казахстана в грузинский Батуми осуществляется мультимодальной перевозкой через Каспийское море.