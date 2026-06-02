ЕС может создать новые барьеры для украинской сои: аграрии бьют тревогу

Украинские производители сои обеспокоены новой инициативой Европейской комиссии по классификации сои в рамках политики возобновляемой энергетики. Аграрии предупреждают: решение может создать дополнительные барьеры для экспорта и усилить давление на отрасль.

ЕС может изменить правила для сои

Украинские производители сои выразили обеспокоенность из-за предложения Европейской комиссии отнести сою к сырью с высоким риском косвенных изменений землепользования (high ILUC-risk) в рамках Директивы ЕС по возобновляемой энергии (RED). Свою позицию аграрный сектор изложил в документе, подготовленном "Украинским клубом аграрного бизнеса" (UCAB) и адресованном европейским институтам.

В отрасли убеждены, что предложенные изменения могут негативно повлиять не только на украинское сельское хозяйство, но и на рынок растительного белка и продовольственную безопасность самого Евросоюза.

По оценкам UCAB, изменения в Регламент ЕС 2019/807 предусматривать новые требования к сертификации на соответствие низкому ILUC-риска. Для производителей и переработчиков это будет означать дополнительную административную и финансовую нагрузку, что особенно сложно в условиях войны, логистических проблем и роста производственных затрат.

Почему украинские аграрии выступают против

В аграрном сообществе отмечают, что украинская соя уже соответствует высоким европейским стандартам прослеживаемости и устойчивого производства.

Кроме того, Украина официально имеет статус страны с низким риском в соответствии с европейским регламентом по предотвращению обезлесения (EUDR). Поэтому, по мнению UCAB, дополнительное отнесение сои к высокому ILUC-риску только дублировать действующие правила и создавать необоснованные препятствия для экспортеров.

Украина остается крупнейшим производителем сои в Европе. В 2025 году производство культуры оценивают в 5,6–6 5,7 миллиона тонн. В то же время украинская соевая продукция играет важную роль для рынка ЕС: доля Украины в импорте соевого масла Евросоюза уже достигла 66%, а 43% украинского экспорта соевого масла направляется именно в страны блока.

Какие риски видят для рынка ЕС

Представители агросектора отмечают, что украинская соя является стратегической альтернативой импорту из регионов с повышенными экологическими рисками. Она не является генетически модифицированной, имеет полную прослеживаемость и не связана с вырубкой лесов.

В то же время предложенный подход, как считают в отрасли, может противоречить ключевым целям Европейского Союза – укреплению белковой и продовольственной автономии, поддержке собственного рынка растительных белков и упрощению регуляторных процедур.

Украинские аграрии призывают Европейский парламент и Совет ЕС не поддерживать проект в нынешней редакции. Также они отмечают, что Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС должна рассматриваться как европейский поставщик сои при формировании будущих правил для устойчивых биотоплив и рынка растительных масел.

Кабмин упростил правила для аграриев: как теперь будет работать экспорт сои и рапса

Украинские агропроизводители и кооперативы получат упрощенный механизм подтверждения права на освобождение от экспортной пошлины для сои и рапса. Правительство решило автоматизировать процедуру через Государственный аграрный реестр и убрать часть бюрократических требований.

Ранее, соответствии с правительственным постановлением от декабря 2025 года, Минэкономики проводило ежемесячный мониторинг экспорта, а соответствие между экспортируемыми и фактически выращенными объемами подтверждалось выводами Торгово-промышленной палаты. В случае несоответствий такие документы могли аннулироваться.

Новый подход, как отмечают в правительстве, должен сохранить контроль за происхождением продукции и гарантировать, что освобождение от экспортной пошлины будет получать только собственно выращенная продукция.